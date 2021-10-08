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9 и 10 октября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
9 и 10 октября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Долгожданный Джеймс Бонд и еще две кинопремьеры, автофестиваль MotorFestUz2021, ярмарка меда, выставки, спектакли и другие мероприятия предстоящих выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Не время умирать»
«Суперзвезда»
«Пушистые спасатели»
10 добрых фильмов
для семейных вечеров
10 сериалов про супергероев для
осенних вечеров
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Город
День рождения ТРЦ Riviera
Концерт органной музыки
Шоу-программа «Дружба народов» в Цирке
Автофестиваль MotorFestUz2021
Выставка памяти
Георгия Брима
Персональная выставка Александра Невгода «Ностальгия»
Ярмарка меда в Ecobozor
Арт-базар
в International hotel
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Спорт
Соревнование
Asia Sprint Triathlon Cup
Слет джиперов Узбекистана
Дети
Детские мастер-классы в Silk Route Marionettes
Цирковое представление в Parus'е
Театры
«Сын»
«Аладдин и его волшебная лампа»
«Ах, водевиль, водевиль»
«Бременские музыканты»
Знания
Классический
«Квиз, плиз!»
Мастер-класс по куфическому письму
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Вечеринки
Вечеринки в Bla Bla Bar
Вечеринки в ресторане Panaram’s
Вечеринки в баре
«Семь Пятниц»
Вечеринки в Dudek
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Dixit Algorizmi — творчество на стыке истории и науки
«Игра в кальмара» — главный сериал осени
Обзор «умных» часов Samsung Galaxy Watch4
Обратно в детство:
кафе Krusty Krab
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