Узбекистан планирует арендовать в России до 1 миллиона га земель под выращивание сельскохозяйственных культур для потребностей внутреннего рынка. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
1 октября в Минсельхозе прошли видеопереговоры министра Жамшида Ходжаева с представителями Минсельхоза России и его департаментов. С российской стороны переговоры возглавил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Сторону обсуждали вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.
В июне на втором заседании совместной комиссии на уровне глав правительств в Москве была достигнута предварительная договоренность по вопросу выделения на территории России сельхозземель для выращивания сельхозкультур узбекскими предпринимателями. Рассматриваются именно сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, например, масличные культуры, соя, пшеница. В августе Минсельхоз Узбекистана направил российской стороне перечень сельхозкультур и предварительные расчёты по необходимой для их возделывания площади.
«На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч га для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки, — отметил Жамшид Ходжаев. — И мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300−500 тысяч га, а в перспективе — до 1 миллиона га».
Сергей Левин отметил, что в настоящее время в России имеется порядка 8−13 миллиона га земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке этого узбекско-российского проекта.
В рамках встречи были обсуждены отдельные вопросы выделения земельных площадей, в том числе условия предоставления узбекским партнерам долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного назначения. Конкретные механизмы и сроки реализации проекта намечено обсудить в рамках визита рабочей группы Узбекистана в Россию в октябре.
Напомним, в декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть хокимам областей возможность межрегионального сотрудничества с городами и областями России. По его словам, узбекские предприниматели могут воспользоваться рублевыми кредитами и организовать производство в регионах России, чтобы поставлять продукцию первой необходимости в Узбекистан.
Albert Sharafutdinov
Хорошая затея. Им, уверен, и выбора особого нет.
Tavaksay
Почему бы нет, если Китайцы осваивают Всю Сибирь, Мы же роднее, всё-же бывшая республика в составе СССР -я за!
Алишер Раджапов
Что на это скажут противники и сторонники вхождения в ЕАЭС?
Алишер Расулов
@Алишер Раджапов, Я, как сторонник вхождения ЗА. Это во первых рабочие места, заработок и увеличение продукции. Хотя не понятно для кого. Внутренний это о нас или о РФ?
Albert Sharafutdinov
Для тяжелой и плодотворной работы нужны руки, трудолюбие и много детей в семьях а не ЕАЭС
людмила леонова
А противники вхождения кушать не хотят каждый день? Они должны понимать что водные ресурсы у нас истощены и в реках очень мало воды чтобы пустить ее на полив, а если мало полива то и урожая тоже мало, как бы еще не высох весь при нашей жаре. да и население катастрофически увеличивается и всем надо кушать каждый день.
других путей нету как арендовать и там выращивать урожай для нужд быстрорастущего населения Уз. вот такие вот пироги..
Андрей Андреев
Отличная идея.
Дилмурад Хасанов
Хорошая новость!