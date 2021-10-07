Узбекистан планирует арендовать в России до 1 миллиона га земель под выращивание сельскохозяйственных культур для потребностей внутреннего рынка. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

1 октября в Минсельхозе прошли видеопереговоры министра Жамшида Ходжаева с представителями Минсельхоза России и его департаментов. С российской стороны переговоры возглавил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Сторону обсуждали вопросы предоставления сельхозземель на территории России узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.

В июне на втором заседании совместной комиссии на уровне глав правительств в Москве была достигнута предварительная договоренность по вопросу выделения на территории России сельхозземель для выращивания сельхозкультур узбекскими предпринимателями. Рассматриваются именно сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, например, масличные культуры, соя, пшеница. В августе Минсельхоз Узбекистана направил российской стороне перечень сельхозкультур и предварительные расчёты по необходимой для их возделывания площади.

«На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч га для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки, — отметил Жамшид Ходжаев. — И мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300−500 тысяч га, а в перспективе — до 1 миллиона га».

Сергей Левин отметил, что в настоящее время в России имеется порядка 8−13 миллиона га земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке этого узбекско-российского проекта.

В рамках встречи были обсуждены отдельные вопросы выделения земельных площадей, в том числе условия предоставления узбекским партнерам долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного назначения. Конкретные механизмы и сроки реализации проекта намечено обсудить в рамках визита рабочей группы Узбекистана в Россию в октябре.

Напомним, в декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть хокимам областей возможность межрегионального сотрудничества с городами и областями России. По его словам, узбекские предприниматели могут воспользоваться рублевыми кредитами и организовать производство в регионах России, чтобы поставлять продукцию первой необходимости в Узбекистан.