Федерация триатлона Узбекистана при поддержке бренда спортивной одежды 7SABER проводит Asian Sprint Triathlon Cup. 9−10 октября на территории АО НВК «Узэкспоцентр» определятся сильнейшие спринтеры среди более 300 триатлонистов из 30 стран.

«Этот год стал настоящим прорывом для отечественного триатлона, который за пару лет прошел огромный путь. Фантастический успех наших атлетов на июльском чемпионате мира среди военных в рамках легендарного Ironman Lanzarote уже вдохновил многих юношей и девушек. И я убежден, что предстоящее первенство станет еще одним серьезным вкладом в развитие этого красивого спорта. Желаю успехов всем участникам», — прокомментировал событие вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.





Регламент состязаний предусматривает участие спортсменов следующих категорий:

профессиональный Elite (старше 23 лет) и U-15 (12−15 лет);

любительский (18−24, 25−29, 30−34, 35−39, 40−44, 45−49, 50−54, 55−59, 60 лет и старше).

«Примечательно то, что Кубок Азии в нашем случае не означает соревнования исключительно между азиатскими странами. Это открытый континентальный турнир, участие в котором подтвердили, к примеру, спортсмены из Австрии, Люксембурга, Польши, России, Словакии, Чехии и Швейцарии. К тому же, категория Elite подразумевает участие сильнейших триатлонистов, так что предстоящий ташкентский старт обещает быть максимально зрелищным», — отметил Виктор Махмудов, председатель Федерации триатлона Узбекистана.

9 октября на Asian Sprint Triathlon Cup померятся силами профессионалы, а на следующий день испытать свои силы смогут около 150 любителей. Установлены две дистанции: для спортсменов старше 15 лет (плавание 750 м, велогонка 20 км, бег 5 км) и для юниоров 12−15 лет (плавание 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км).

Открытый турнир Asian Sprint Triathlon Cup по международным стандартам при поддержке иностранного технического делегата и международных судей состоится в Узбекистане впервые.

Время проведения соревнований: 9−10 октября c 7:00 до 15:00.

Вход для зрителей и болельщиков свободный.

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