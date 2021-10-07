Шавкат Мирзиёев 7 октября провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства поздравил лидера России с днём рождения. Он подчеркнул «историческую роль Президента Владимира Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества», говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Россию, который состоится в следующем месяце, отмечается в сообщении.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы расширения многопланового сотрудничества между двумя странами. «С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям», — отмечается в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

Государственный визит президента Узбекистана в Россию планировался в феврале 2020 года. В феврале того года было сообщено, что визит состоится в июне, однако в связи с пандемией коронавируса он был отложен.

В марте текущего года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сообщал, что визит планируется организовать либо до, либо после октябрьских выборов президента.

Шавкат Мирзиёев посещал с государственным визитом Москву в апреле 2017 года. В октябре 2018 года в Ташкенте с государственным визитом находился Владимир Путин.

24 октября в Узбекистане пройдут выборы президента.