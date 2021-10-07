Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии (BPOM) объявило о выдаче разрешения на экстренное использование вакцины ZF-UZ-VAC2001 (международное название Zifivax). Об этом сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития со ссылкой CNBC Indonesia.

Глава BPOM Пенни Лукито в ходе пресс-конференции отметила, что I, II и III фаза исследований вакцины показали небольшое количество побочных эффектов, таких как головная боль, лихорадка, и переносились хорошо. Эффективность вакцины составила 81,71% через 7 дней и 81,4% через 14 дней после 3-й дозы вакцины.

По сообщениям индонезийских СМИ, вакцина ZF-UZ-VAC2001 показала эффективность 92,92% против исходного варианта COVID-19, 100% — против варианта «гамма», 77% — «дельта», 90% — каппа.

В Индонезии также одобрены для использования вакцины Bio Pharma, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и CanSino.

До этого вакцина ZF-UZ-VAC2001 применялась только в Узбекистане и Китае.

III фаза исследований вакцины ZF2001 (зарегистрирована на территории Узбекистана как ZF-UZ-VAC2001) проведена в городе Бандунге Индонезии, с участием 4000 добровольцев. Всего в исследованиях приняли участие 28 тысяч добровольцев со всего мира.