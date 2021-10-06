В социальных сетях пользователи сообщают о повышение цен на бензин. Например, один литр топлива марки Аи-91 вырос до 8100 сумов.

Публикация в соцсетях от 30 сентября. Но в комментариях к посту пользователи также пишут о ценах в 8300 сумов за 1 л бензина Аи-91.

В Министерстве энергетики, комментируя ситуацию, отметили, что для социальной защиты населения на автозаправочных станциях «Узбекнефтегаза» идёт сдерживание цен на бензин марки Аи-80 за счёт продажи в больших объёмах (интервенции) на внутреннем рынке.

Цена нефти Brent превысила 83 долларов за баррель впервые за три года. В банке Goldman Sachs считают базовым вариантом развития событий на сырьевом рынке рост цен на Brent до 90 долларов за баррель до конца года, пишет РБК.

Источник: РБК.

На фоне роста стоимости нефти в Минэнерго отметили, что 1 литр бензина марки Аи-80, на которую приходится 78% всего производимого бензина «Узбекнефтегаза», реализуется по розничной цене 5800−6100 сумов.

При этом, как отмечается в сообщении, основной объём бензина марок Аи-91, Аи-92, Аи-95 завозится в страну или производится из импортного сырья. Цены на них зависят от конъюнктуры мирового нефтяного рынка.

Согласно расчётам министерства, при 80 долларов за баррель цена на бензин АИ-91 и АИ-95 достигает 8893 сумов за литр.





В Минэнерго напомнили, что в Узбекистане с 2017 года реализация бензина переведена на биржевые торги, поэтому цены формируются по рыночным принципам. В частности, с ноября 2017 года прекращено регулирование цен на бензин марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, с 15 августа 2019 года — марки Аи-91, с 1 мая 2020 года — марки Аи-80.

«В результате прекращена практика установления цен на бензин, сформирована здоровая конкурентная среда, налажена поставка качественной продукции по ценам, приемлемым для потребителей», — говорится в сообщении.

Внутреннее производство и импорт

По официальным данным Госкомстата на 1 сентября, в Узбекистане произведено 729,4 тысячи тонн бензина (около 992,4 млн литров), что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. При этом за восемь месяцев в страну импортировано 281,6 млн литров бензина (около 22% от общего потребления бензина в стране) на 100 млн долларов, что в 3,2 раза выше показателя прошлого года.

В основном топливо в Узбекистан завозится из России (139 млн литров), Туркменистана (121 млн литров), Казахстана (16 млн литров) и Ирака (3,6 млн литров).

По данным Госкомстата, с начала года цены на бензин выросли на 28,2%, на пропан — на 27,3%.