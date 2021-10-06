На Дархане, буквально символизирующем роскошь, реализуется масштабный проект. Компания FDG строит целый квартал, в который войдут несколько жилых комплексов бизнес- и элит- классов, гостиницы, деловые центры. Одной из первых ласточек, готовых к приему новых жильцов, стал современный ЖК Manhattan, который привносит дух Нью-Йорка в восточный Ташкент.

5 октября стартовали продажи квартир-студий с видом на Central Park по привлекательной цене от 10,8 млн сумов за квадратный метр. Студий всего 25, поэтому стоит успеть приобрести роскошь центра Ташкента, комфорт и уют квартир с великолепным видом из вашего окна до конца октября по специальной цене.

Подробно о ЖК Manhattan

Новый квартал жилых домов Manhattan от FDG будет состоять из трех фаз — Prime, Central, Soho. Первая фаза Manhattan Prime объединяет шесть 16-этажных многоквартирных домов. Покупателям есть из чего выбрать: проектом предусмотрено 360 квартир бизнес-класса площадью от 39,8 до 123 кв. м на любой вкус и кошелек.





Manhattan Prime — территория для тех, кто проводит дни в движении и предпочитает быть в гуще событий. Для тех, кто хочет жить и работать в окружении продуманных и насыщенных people-friendly, социально-бытовой, деловой, развлекательной инфраструктур.

О названии проекта

Название жилого комплекса Manhattan выбрано не случайно. Об этом говорит особо тщательный выбор местоположения комплекса и его архитектура. Manhattan Prime строится с видом на Central Park (бывший парк им. Тельмана), название которого перекликается с известным одноименным парком в Нью-Йорке. А одно из зданий спроектировано в форме треугольника, что сразу напоминает о небоскребе Flatiron Building (здание-утюг) — одном из символов «Большого яблока».

Компания не ограничивается одними видами и особенной архитектурой с отсылкой к Нью-Йорку. Качество строительства и использованных материалов, соблюдение стандартов и технологий, организация пространств сопоставимы с зарубежным уровнем.





Локация

Амбициозный проект ЖК Manhattan располагается на Дархане, пересечении ул. Асака и Махатмы Ганди. Это тихое, спокойное место, которое находится на некотором удалении от крупных транспортных артерий столицы. Окна квартир-студий выходят на тенистый Central Park, один из старейших в Ташкенте. В то же время Дархан имеет все преимущества центрального расположения: прекрасная инфраструктура и метро в шаговой доступности, супермаркеты и торговые центры, школы и детские сады, социально-бытовые объекты и магазины разного формата.

По задумке компании FDG жилой комплекс и сам станет центром притяжения для городской общественной жизни. Здесь можно будет назначить встречу с друзьями, поднять настроение шопингом, послушать уличных музыкантов, перекусить после прогулки в парке.

Ценовые предложения

Весь октябрь в ЖК Manhattan действуют скидки до 15%. Вы можете стать владельцем квартиры в престижной новостройке с видом на тенистый Central Park и существенно сэкономить, если успеете купить квартиру до повышения цен. Сниженные цены и бонусные предложения актуальны до 1 ноября.





Узнать подробности, получить скидку и оформить покупку можно в офисе продаж ЖК Manhattan, а также в центральном офисе девелопера.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Ориентир: Central Park.

Режим работы: с 9:00 до 19:00.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.

Сайт: manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @manhattan.uz

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