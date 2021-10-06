Объявленный в розыск бывший проректор Ташкентского государственного экономического университета Нодир Идиев может быть причастен к делу о хищении 2 млн долларов в «Асакабанке», сообщили «Газете.uz» в УВД Бухарской области.

По данным управления, в июле началось следствие по поводу хищения 2 млн долларов в «Асакабанке». Нодир Идиев проходит по делу в качестве подозреваемого в мошенничестве и должностном подлоге.

«Газета.uz» писала об этом деле в июле 2021 года. В частности, сотрудники двух компаний, филиала и главного офиса «Асакабанка» подозреваются в преступном сговоре и подделке документов для получения льготного кредита на 2 млн долларов. Средства выделялись в рамках проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития.

В УВД Бухарской области ранее сообщали, что подозреваемые нарушили общие критерии кредитной политики АО «Асакабанк» на 2017 год, оформив кредит на 2 млн долларов, зная, что финансируемые средства недостаточно обеспечены залогом, путём подделки документов и с признаками должностного подлога. В результате интересам государства и банка нанесён ущерб в 1,64 млн долларов.

Напомним, в рамках проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития" было подписано заёмное соглашение между Узбекистаном и АБР на сумму 154 млн долларов со сроком реализации проекта в 2017 — 2021 годы. В течение двух лет средства были освоены в полном объёме.

О Нодире Идиеве

Согласно данным «Асакабанка», Нодир Фозилович Идиев (1972) окончил Ташкентский финансовый институт (1994) по направлению «финансы и кредит», а также Самаркандский государственный университет (2007) по юриспруденции. Начинал карьеру в качестве специалиста 2-й категории отдела бухгалтерского учёта банковский операции банка «Дехкончили саноат банки».

В разные годы также работал в «Пахта-банке», «Узмевасабзавотбанке», а также возглавлял Бухарский филиал «Асакабанка» (2000−2004). Кроме того, он работал начальником отдела ревизии кредитных операций контрольно-ревизионного управления Главного управления внутреннего аудита НБУ (2005−2006), замглавы Главного управления малого бизнеса НБУ (2006−2008). Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, в 2016 году он возглавил Департамент внутреннего аудита НБУ.

В 2016 году (июнь-август) он работал заместителем председателя правления Asaka Invesment, а в июле 2017 года Нодир Идиев возглавил Службу внутреннего аудита «Асакабанка».

В УВД Бухарской области уточнили, что он также работал заместителем начальника Бухарского филиала «Асакабанка».

Проректором ТГЭУ по финансам и экономике Нодир Идиев был назначен в феврале 2020 года. В вузе сообщили, что в июле он вышел в отпуск и не вернулся на работу.