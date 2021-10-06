В июне была проведена презентация проекта Daryo bo‘yi, предусматривающего сужение русла реки Чирчик и строительство различных объектов инфраструктуры на освободившейся территории.

Дирекция Daryo bo‘yi сообщает о том, что на сегодня проведены работы по подготовке участков и первые девять лотов выставлены на продажу на портале E-AUKSION. Это обеспечит прозрачность и открытость при покупке участков.





На выставленных участках предлагается разместить торговые центры, логистические предприятия, рестораны и кафе, предприятия легкой промышленности.

На первом этапе проекта будут благоустроены и озеленены 25 га земли. Также здесь появятся прогулочные зоны, скверы, спортивные площадки, дорожки для бега и велоспорта.





Более подробную информацию о выставленных на продажу лотах можно найти по ссылкам:

Телефон: (+998) 95−501−70−70.

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