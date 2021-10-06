Жилой комплекс Boulevard в Tashkent City — это более 11 га современного комфортабельного пространства для жизни. Семиэтажные здания выполнены в неповторимом классическом европейском стиле архитектуры. Колонны, арки и лепнина фасада у каждого дома индивидуальны.

Современные функциональные планировки помогут будущему владельцу подобрать подходящий вариант площадью от 46 до 116 кв. м.





Boulevard — это забота о безопасности и комфорте жителей. Подземный паркинг, безопасные закрытые дворы, современная система охраны и допуска на внутреннюю территорию, масштабная шопинг-авеню на первых этажах, площадь с музыкальным фонтаном, огромный парк в двух шагах от дома, и множество дополнительных преимуществ пространства Boulevard можно оценить уже сейчас.





Строительство комплекса завершено, и первые владельцы уже заселяются. В финальной стадии продаж апартаменты реализуются по выгодной цене от 13 млн сумов за квадратный метр. В офисе продаж Dream City специалисты проведут подробное знакомство с проектом и оформят персональное предложение.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.