Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в августе бежал из страны через территорию Узбекистана, откуда вылетел в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании. Об этом сообщила афганская газета Hasht e Subh Daily (8am.af) со ссылкой на источник в окружении бывшего афганского лидера и данные сервиса Flightradar.

Источник издания, как утверждается, был в числе 53 лиц, бежавших из Кабула вместе с Ашрафом Гани. Он рассказал обо всех событиях, которые происходили в период с 8 часов утра воскресенья (15 августа) до вечера понедельника.

По его словам, для побега из страны 15 августа были задействованы четыре вертолёта, которые в течение многих лет находились на территории президентского дворца или в аэропорту Кабула специально на экстренный случай.

Из-за отсутствия координации с официальными лицами США, которые контролировали воздушное пространство Афганистана, перегрузки вертолетов и нехватки топлива вертолёты летели на очень малых высотах. Пилоты связались с таджикскими официальными лицами через собственные средства связи. Они хотели совершить аварийную посадку в этой стране. Таджикская сторона не ответила, и тогда было решено лететь в аэропорт Термеза в Узбекистане, следует из рассказа очевидца.

Пилоты пытались связаться с властями Узбекистана для экстренной посадки в аэропорту Термеза, но узбекская сторона также не ответила.

«Пилоты заявили по радио, что вертолёты везут президента Афганистана и нуждаются в аварийной посадке. Опять нет ответа. Пилот вертолёта Ашрафа Гани, игнорируя отсутствие связи с узбекскими властями, связался с другими вертолётами, сказав, что независимо от того, что происходит, они приземлятся в аэропорту Термеза, потому что у вертолётов заканчивается топливо. Благодаря этому решению все четыре вертолёта один за другим приземлились в одном из углов аэропорта Термеза», — заявил источник издания.

Другой очевидец сообщил Hasht e Subh Daily, что они не собирались приземляться в Таджикистане. По его словам, они пролетели через территорию провинции Кундуз, вдоль Амударьи и приземлились на аэродроме Термез, даже не сообщив об этом узбекским пограничникам и силовикам.

«Из 54 человек, приземлившихся на четырех вертолётах в Термезе в Узбекистане, 22 были пилотами, вторыми пилотами и техниками ВВС, 22 были телохранителями президента, и ни у кого из них не было паспортов», — отметил первый собеседник газеты.

По его словам, после приземления их вертолёты окружили около 200−300 узбекских пограничников и военнослужащих.

В Узбекистане Ашраф Гани и его окружение провели более суток. По утверждениям источника издания, они находились под надзором узбекских военнослужащих, которые «наблюдали за каждым движением и даже не разрешали им поговорить друг с другом».

«В понедельник, в районе обеда, после 31 часа неопределенности в аэропорту Термеза приземлился небольшой белый самолет без [опознавательных] знаков государственной или коммерческой принадлежности», — сообщил источник.

Газета со ссылкой на данные сервиса Flightradar отмечает, что речь идёт о самолёте казахстанской авиакомпании FlyJet (рейс FJK1255), который 16 августа в 23:00 вылетел из Термеза в Абу-Даби.

Источник издания утверждает, что через 3,5 часа самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби, где к прибывшим подошли несколько мужчин, поприветствовав Ашрафа Гани и его советника по нацбезопасности Хамдуллу Мухиба, сопроводили несколько афганских официальных лиц, в том числе бывшего главу администрации Фазла Махмуда Фазли, супругу экс-президента Рулу Гани и других ближайших помощников.

Собеседник газеты отметил «уважительное» отношение в Абу-Даби, которого в Узбекистане к прибывшим из Афганистана проявлено не было.

«С того момента, как Ашраф Гани покинул аэропорт, я не видел ни его, ни других официальных лиц», — сказал источник.

В начале августа движение «Талибан» усилило наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа смогло войти в Кабул. В тот день стало известно, что Ашраф Гани покинул Афганистан. Американская газета The New York Times сообщала, что Гани вместе с женой и двумя помощниками отправился в Узбекистан. Издание также писало, что Ашраф Гани собирался отправиться в Доху для переговоров о передаче власти.

17 августа информационное агентство «Дунё» Министерства иностранных дел Узбекистана сообщило, что сведения о нахождении в Узбекистане Ашрафа Гани и афганских полевых командиров Абдул-Рашида Дустума и Атто Мухаммада Нура не соответствуют действительности.