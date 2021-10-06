В Яшнабадском районе Ташкента 5 октября около в 21:00 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Двигаясь по улице Джаркурган, водитель автомобиля LADA 11184 Акмал Ж. 1998 года рождения совершил наезд на велосипедиста, «который неожиданно для других участников дорожного движения и не учитывая их приоритет совершил поворот налево», говорится в сообщении.

«В результате столкновения управлявший велосипедом Равшан С. 1985 года рождения получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, вследствие чего погиб», — сообщили в ГУВД.

По данному факту следственное управление ГУВД Ташкента возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 Уголовного Кодекса Узбекистана ((нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся следствие.