Блогер Кирилл Альтман посетил резиденцию премиум-класса Mirabad Avenue и изучил стоимость люксовых апартаментов, особенности квартир с собственными террасами и прогрессивные решения для резидентов.

Во время экскурсии Кирилл Альтман успел оценить сочетание новаторского подхода к проектированию и продуманные до мелочей пространства: внутренний двор-парк без машин, воркаут-зоны, детские площадки, прогулочные зоны, утопающие в зелени, функциональная двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей, круглосуточное видеонаблюдение, консьерж- и секьюрити-сервисы.

В Mirabad Avenue расположится шопинг-авеню c люксовыми брендами по всей территории комплекса.

Облик резиденции становится еще ярче с заходом солнца. На сегодня интерактивной иллюминацией оснащены все четыре блока.

Бутики, рестораны, салоны и шоурумы создадут новый облик столицы, выводя одну из оживленных центральных улиц Ташкента на один уровень с нью-йоркской Пятой авеню.

«Mirabad Avenue — премиальная недвижимость в самом центре столицы».

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

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Сайт: mirabad.uz

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