Ухудшение экологической обстановки — одна из актуальных проблем современности, вызывающих тревогу населения. Причин, приведших экологию к такому состоянию несколько, и невозможно четко выделить какую-либо из них отдельно. Но на сегодняшний день и машины с двигателями на традиционном топливе «вносят свой вклад» в процесс нанесения воздействия на природу. Поэтому кандидат в президенты Нарзулло Обломурадов в своей предвыборной программе уделил особое внимание именно этой проблематике.





4 октября кандидат от Экологической партии Узбекистана встретился с андижанскими избирателями. Во время встречи, состоявшейся в Шахриханском районе, Нарзулло Обломурадов перечислил приоритетные задачи, внесенные в его предвыборную программу.





По словам кандидата, один из основных планов Экопартии — это внедрение «зеленой» энергетики, увеличение общего количества экологически чистых транспортных средств и поддержка «зеленых» закупок в системе госзакупок. Согласно программе Нарзулло Обломурадова, приоритетными задачами Экопартии являются:

ведение политики, направленной на быстрое развитие всех производственных отраслей страны на основе принципов «зеленой» экономики;

разработка и претворение в жизнь правовых основ «зеленой» энергетики, «разумного» сельского хозяйства;

широкое использование экологически чистых транспортных средств;

внедрение принципов приоритетности «зеленых» закупок в системе госзакупок.





Плачевное состояние экологии является реальной проблемой. Но закрывать на это глаза просто невозможно. Однако, имеются пути для предотвращения возникновения подобных проблем. Проголосовать во время президентских выборов за кандидата от Экологической партии Нарзулло Обломурадова можно во имя «зеленого» будущего.

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