Задолженность Афганистана за электроэнергию из соседних стран составляет 62 млн долларов. Об этом в понедельник сообщила энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), пишет TOLO News.

Представители DABS заявили, что они попросили Миссию ООН по содействию Афганистану (UNAMA) предоставить 90 млн долларов для выплаты долга. При этом отмечается, что если миссия не предоставит средства, то «они могут оказать давление на тех людей, которые не оплатили свои счета за электроэнергию, даже если многие люди не могут себе этого позволить».

Документ, полученный TOLOnews, показывает, что DABS должна более 51 млн долларов четырем соседним странам: Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану.

«UNAMA связалась с нами и рассказала, что они могут для нас сделать. Мы просили предоставить Афганистану 90 млн долларов. Мы попросили UNAMA оплатить счета за электроэнергию тех потребителей, которые не заплатили или не могут платить соседним странам», — сказал исполняющий обязанности операционного директора DABS Сафиулла Ахмадзай.

По словам Ахмадзая, DABS разослало странам-экспортерам электроэнергии письма с просьбой не отключать электричество и обещанием выплатить долг.

«Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему», — сказал Аманулла Галиб, бывший директор DABS.