Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оказывает большую практическую помощь Туркменистану. Об этом на брифинге 5 октября заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Я уже знаю уважаемого президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева с 2007 года. Это уже почти 14 лет. Да и в те годы мы работали с ним на различных должностных. В результате такого длительного личного общения очень хорошо узнали друг друга. Шавкат Миромонович, откровенно нравится мне как человек. Он очень грамотный, ответственный руководитель и знающий своё дело», — сказал глава Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил совет Шавката Мирзиёева по выращиванию хлопчатника.

«Шавкат Миромонович оказывает нам практическую большую помощь. Например, я приведу один пример. Его совет и рекомендации по выращиванию хлопчатника мы успешно применяли у нас в стране. И, конечно, добились значительного увеличения объёмов выращивания этой важной сельскохозяйственной культуры. И в этом велика заслуга Шавката Миромоновича Мирзиёева», — сказал он.

По его словам, они являются «истинными друзьями, независимо от того, на каких постах мы работаем».

«У нас всегда ровные, уважительные, доброжелательные отношения друг к другу, и, конечно, мы этим очень дорожим», — сказал он. Шавкат Мирзиёев добавил, что отношения также и доверительные.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил и другие качества своего коллеги.

«Мы гордимся тем, что у наших добрых соседей, у замечательного узбекского народа такой прозорливый, дальновидный, мудрый и прагматичный, причём, современный лидер, который ведёт братский Узбекистан к новым рубежам и высотам развития. У вас впереди большая политическая кампания, событие. Мы надеемся, что наш исторический сосед, братский узбекский народ выберет достойного и мудрого руководителя своей страны, как Шавкат Миромонович», — отметил глава государства.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев отметил «атмосферу визита» и сообщил, что «благодаря воле двух президентов можно достичь таких результатов и серьёзно работать на перспективу».

«Очень благодарю своего брата Гурбангулы Мяликгулыевича, который в сложное время приехал вот так поддержать и так искренне сказать о своём коллеге. Это многого стоит, это говорит о исключительно доверительных и дружественных отношениях», — заявил президент.