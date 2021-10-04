С 1 октября получить разрешение на тонировку стёкол автомобилей в Узбекистане можно будет только через Единый портал госуслуг (ЕПИГУ, my.gov.uz). Услуга уже запущена и доступна для всех желающих.

Разрешение — электронный сертификат с QR-кодом — выдается в течение 2 часов с момента оплаты сроком на 1 год. При необходимости его можно распечатать.

С 1 сентября водителям не обязательно возить с собой разрешение на тонировку: инспекторы ГСБДД смогут самостоятельно проверить его наличие через планшет.

Рассказываем, как оформить разрешение на тонировку через ЕПИГУ. Напомним, что теперь оно стоит на 10% дешевле.

Какие стёкла можно затонировать без разрешения

Согласно постановлению правительства, заднее ветровое стекло автомобиля можно затемнить на 100% без специального разрешения.

Кроме того, разрешается наклеить полосу тонировки шириной до 14 см в верхней части переднего лобового стекла с затемнением до 100%.

Сколько стоит разрешение на тонировку

Для физических и юридических лиц установлены следующие ставки при оформлении разрешения через ЕПИГУ (90% от установленной ранее суммы):

задние боковые стёкла — 4,5 БРВ в год ( 1,215 млн сумов );

4,5 БРВ в год ( ); все боковые стёкла — 45 БРВ в год (‭12,15 млн‬ сумов).

Затемнять боковые стёкла передних дверей можно до 50%, а задние боковые стёкла — до 100%.

Процесс получения разрешения через ЕПИГУ

Чтобы оформить разрешение на тонировку, необходимо перейти на сайт my.gov.uz и в разделе услуг «Транспорт» выбрать пункт «Тонировка на стёкла легковых авто». Далее нужно нажать кнопку «Получить услугу».





1. Авторизация

Перед оформлением разрешения необходимо ввести свой логин и пароль от сайта my.gov.uz. Если учетной записи на ЕПИГУ ещё нет, тут же можно её зарегистрировать.





2. Заполнение заявления

В первом окне нужно выбрать цель заявления. Если разрешение оформляется впервые, выберите «Новое оформление».





На следующем этапе нужно указать ФИО, ПИНФЛ, паспортные данные, номер телефона, а также регион и район проживания. Многие поля уже будут заполнены автоматически на основе данных из базы ЕПИГУ.





Далее нужно указать государственный номер транспортного средства, а также номер и серию технического паспорта. Тут же нужно выбрать тип тонировки: только задние боковые стёкла или полная тонировка.





Важно: если вы только что поставили автомобиль на учёт и получили новый техпаспорт, информация о нём может появиться в базе через несколько часов. Поэтому оформить разрешение на тонировку можно будет позже.

3. Оплата

После оформления заявки можно скачать квитанцию для оплаты через банк или сразу перейти к оплате через платёжные системы.





Как оплатить за тонировку:

Через платёжные системы. По состоянию на 1 октября квитанцию можно оплатить через системы Upay и PaySys. Для оплаты понадобится только номер инвойса из квитанции.

Перечислением на расчётный счёт казначейства. Все необходимые реквизиты указаны в квитанции.

В кассах банков. Оплата доступна в любом банке, подключенном к межбанковской платёжной системе Munis.

Быстрее и удобнее оплатить за тонировку через платёжные системы непосредственно на ЕПИГУ.





После выбора одной из платёжных систем нужно под номером инвойса нажать кнопку «Проверить».





Далее на странице оплаты нужно проверить всю информацию и ввести платёжные данные пластиковой карты, а также номер телефона.





После оплаты система предоставит квитанцию и сразу сформирует электронный сертификат на тонировку.





4. Загрузка разрешения на тонировку

Электронный сертификат с QR-кодом можно скачать на компьютер или смартфон на ЕПИГУ в разделе «Мои заявки» или на странице оформления тонировки. При необходимости его можно распечатать и возить с собой.





После этого можно обратиться к специалистам по тонировке.