Проектом реконструкции дворца Романовых в Ташкенте предполагается вернуть зданию первоначальный архитектурный облик путем восстановления исторических элементов, таких как парковая скульптура и элементы декора. Финансирование проекта будет осуществляться за счёт государственных средств.

Об этом говорилось на пресс-конференции Фонда развития культуры и искусства, прошедшей 2 октября.

Основным акцентом в проекте реконструкции станет создание выставочного пространства, открытого для публики, а также предназначенного для проведения социальных и культурных мероприятий.

Дворец построен в 1891 году в актуальном для своего времени стиле «модерн» по проекту архитекторов Александра Бенуа и Вильгельма Гейнцельмана.

Двухэтажное здание украшено резными решётками, окнами необычной формы, башнями и другими декоративными элементами. Во дворце располагались библиотека, оранжерея и зимний сад. С задней стороны здания был выход в большой сад, разбитый известным ташкентским ботаником и фармацевтом Иеронимом Краузе.

Залы особняка были обшиты темным дубом, украшены резными карнизами и золотыми росписями. В его внутренней отделке участвовали местные мастера, работавшие в традиционной манере резьбы по ганчу.





Один из залов дворца был оформлен в восточном стиле. В этом зале находились картины известных мастеров живописи в стиле ориентализма. Коллекция картин европейской и русской живописи, привезённая князем из Санкт-Петербурга, явилась основой для создания в 1919 году Музея искусств в Ташкенте (сейчас — Государственный музей искусств Узбекистана).

В 1918 году перед своей смертью Николай Константинович Романов завещал всю свою коллекцию в дар Ташкенту с условием устройства в его дворце музея. После его смерти в особняке был организован музей искусств.

С 1940-х по 1970-е годы во дворце располагался Республиканский дворец пионеров. В 1980-х в здании находился музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана. В конце XX века дворец был отреставрирован и использовался в качестве Дома приёмов МИД Узбекистана.





«Дворец сам по себе с его архитектурой и искусно оформленными интерьерами является самостоятельным экспонатом, — подчеркнули в фонде. — Предметы коллекции будут сгруппированы в тематические блоки и выставлены в контексте различных помещений. [Их расположат] в комнатах так, как некогда при жизни князя во дворце».

Современные выставочные технологии и интерактивные пространства, по данным фонда, будут представлены в подвальных помещениях дворца.

Около 500 экспонатов из коллекции произведений искусства из фондов Государственного музея искусств Узбекистана войдут в постоянную экспозицию обновленного музея. Помимо мраморных и бронзовых скульптур, некогда украшавших дворец, в музей будут возвращены более 120 единиц живописи и графики, 75 скульптур, 20 предметов мебели. Залы и комнаты дворца обретут первоначальный облик.

«Реставрация здания дворца Романова поможет усилить внимание молодежи к истории своего города, привлечет ее к культуре и искусству», — считает заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.

Вице-премьер напомнил, что князь Романов оставил большой след в русской истории Туркестанского края: «Он открывал школы и больницы, на свои деньги прокладывал оросительные каналы, возвел первый кинотеатр. Романов собрал богатую коллекцию мебели, картин и скульптур европейских и русских художников. Всё это он оставил в дар городу».

«Наша цель — сохранить этот уникальный памятник архитектуры и прилегающую к нему парковую зону, чтобы создать условия для досуга общественности. Посетители смогут познакомиться с этим необычным для среднеазиатской архитектуры местом», — сказал Азиз Абдухакимов.

«Мы также осознаём, что главным экспонатом остаётся само здание и мы с глубокой ответственностью подходим к реставрации. Всё, что вы видите вокруг себя, сохранит свой облик, став более технологичным и удобным местом в качестве музея», — заявил вице-премьер.

На сегодняшний день, разработана и утверждена предварительная концепция реконструкции здания и дизайна музея. Проект реконструкции включит в себя архитектурно-инженерные решения реконструкции и реставрации главного здания и его крыльев в соответствии с их историческим назначением, дизайн прилегающей территории, предполагающий сохранение старых деревьев, высадку дополнительных зеленых насаждений, реставрацию существующих фонтанов и план будущей экспозиции, состоящей из предметов произведений искусства из коллекции князя Романова.

Перед началом проектирования, отечественные и зарубежные специалисты и историки провели архивные исследования первоначальной планировки помещений дворца и их предназначения, а также изучили данные, связанные с ранее проведёнными реставрационными работами, добавили в фонде.