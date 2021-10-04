Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram (обе принадлежат компании Facebook). Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.





Основные жалобы связаны с работой сайтов и приложений этих соцсетей, а также с соединением с серверами. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения, пишет РБК.

Среди тех, кто пожаловались на сбой в работе, были жители России, США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, Узбекистана и других.