Хокимам пяти районов Бухарской области вынесен выговор, ещё двое оштрафованы, следует из распоряжения хокима Бухарской области Ботира Зарипова от 29 сентября, опубликованного на портале E-qaror.

В документе отмечается, что подразделения советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями (Турсинхан Худайбергенов) в ходе изучения ситуации в Бухарской области выявили следующие нарушения требований закона «Об обращениях физических и юридических лиц»:

недостаточная осведомленность ответственных сотрудников о требованиях законодательства;

несоблюдение требований закона и предоставление неверной информации при рассмотрении обращений в хокимиятах;

граждан не принимают в приемных хокимов, и они обращаются к главе государства с просьбой организовать приём, а такие просьбы часто игнорируются;

хокимият области направляет обращение на рассмотрение ответственному лицу, на которого поступила жалоба.

Такой подход к рассмотрению заявлений и решению проблем приводит к законным возражениям со стороны населения, говорится в документе.

Хоким области Ботир Зарипов признал неудовлетворительной деятельность заместителей хокимов областей, хокимов районов и городов по рассмотрению обращений граждан.

За халатность при рассмотрении обращений объявлены выговоры хокиму Караулбазарского района Акмалу Остонову (в августе награждён медалью «Шухрат»), хокиму Вабкентского района Фарходу Умарову, хокиму Каганского района Мухиддину Эсанову (получил почётное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими»), хокиму Пешкунского района Вахобу Каххорову и хокиму Бухарского района Хайрулле Джураеву.

На хокимов Жондорского района Санъата Хикматова и хокима Шафирканского района Шукруллу Хакимова наложен штраф в размере 20% от их месячной заработной платы.

Кроме того, хоким Бухары Жалол Носиров получил строгое предупреждение.

В середине сентября хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор хокимам трёх районов столицы за сокращение объёмов промышленного производства в первом полугодии.