Ashley Furniture — семейный бренд современного образа жизни, базирующийся в США. Бренд в партнерстве с узбекскими инвесторами открыл свою первую официально лицензированную торговую точку в Ташкенте под названием Ashley Furniture HomeStore.

Ashley Furniture был основан в 1945 году в США Роном Ванеком и его семьей. За 76 лет Ashley превратился из небольшого семейного бизнеса в один из крупных мебельных брендов в мире, превысив годовой оборот продаж в 6 млрд долларов в 2020 году и открыв более 1100 магазинов Ashley Furniture HomeStore по всему миру.





Ashley Furniture проектирует и производит всю продукцию самостоятельно на 18 собственных заводах в семи странах. Это означает, что в шоуруме и магазинах Ashley в Ташкенте представлены предметы мебели и дизайн, аналогичные представленным в магазинах Ashley в США, Китае, Саудовской Аравии и еще 60 странах — от классического до современного стиля.

В основном шоуруме, расположенном на территории более 1000 кв. м, можно увидеть полный спектр мебели:

диваны: кожаные, тканевые, уголовые, двухместные, трехместные;

оттоманы и пуфы;

мягкая мебель с реклайнерами, механическими и электрическими механизмами трансформации;

комплекты для гостиной, спальни и детской;

освещение, декор и аксессуары.

Главное — комфорт и здоровье клиентов

«Главное отличие бренда Ashley Furniture Homestore заключается в качестве, которое заложено в начале концепции продукта и заканчивается производством, упаковкой и отгрузкой клиентам.

Процесс создания мебели, которая представлена в шоуруме, занимает до полугода. В нем принимают участие специалисты, которые разбираются в анатомии человека. Допустим, диваны Ashley Furniture разработаны таким образом, что человек садится, углубляется в диван, и его ноги поднимаются кверху. И это было продумано для поддержания кровообращения. Мы думаем прежде всего о комфорте и здоровье клиентов", — сказал генеральный директор Ashley Furniture в Узбекистане Абдумавлон Вахабов.





Ценность, которую привносит Ashley

Команда Ashley проходит качественные и передовые тренинги благодаря партнерам в США и вовлечена в каждый процесс. Ведь важно понимать, как именно и для чего была создана эта мебель. Ценность мебели Ashley заключается в использовании массива в каждой коллекции. Массив не только высоко ценится, но и никогда не выходит из моды. У него присутствует высокая прочность, ему не страшны механические повреждения и он подлежит реставрации. Массив не только дарит ощущения тепла круглый год благодаря низкой теплопроводности, но и является 100-процентно экологически чистым изделием. Он проходит минимум химических обработок и считается по ГОСТу 18288−87 чистым.

Вся мебель Ashley произведена исключительно из экологически чистых материалов.

Популярные модели в шоуруме

«Большой популярностью пользуются диваны, реклайнеры и обеденные коллекции. Люди, зашедшие в шоурум, меняют свое представление о мебели. Ведь они видят, что в каждой модели заложен смысл и она создана прежде всего для комфорта. К примеру, обеденные столы Ashley созданы не только для вкусных обедов, но и для функциональности. В них есть встроенные выдвижные ящики для хранения. Они помогают держать под рукой нужные кухонные приборы и детали», — рассказала об одной из популярных моделей мебели Bolanburg старший менеджер по продажам Анжелика Шардарбекова.





Стили Ashley

«Помимо комфорта и функциональности, бренд разработал собственные стили — Urbanology, Vintage Casual, Contemporary living, Family Spaces, Mane + Mason, New Traditions, под которые изготавливаются коллекции и воссоздаются готовые дизайнерские решения со всеми деталями интерьера вплоть до ковров и освещения. Кроме того, партнеры Ashley из США предоставляют все материалы, как и 3D-модели, ведь мы предоставляем услугу бесплатного дизайна с мебелью Ashley, чтобы клиенты могли увидеть, как будет смотреться тот или иной стиль в их комнате или доме. Это очень вдохновляет как нас, так и дизайнеров интерьера, с которыми мы сотрудничаем в Ташкенте», — рассказала об особенностях дизайна мебели директор по маркетингу Луиза Салиметова.

Команда Ashley Furniture HomeStore Uzbekistan приглашает окунуться в мир качественной и красивой мебели, которая создаст особый уют в вашем доме.

Телефон: (+998) 95−325−50−50.

Адреса шоурумов и магазинов:

Ashley Furniture HomeStore: ул. Баходыра, 2/1;

Ashley Furniture Showroom: пр-т Мирзо Улугбека, ТРЦ Atlas «Чимган»;

Ashley Furniture Showroom: ул. Махтумкули, ТЦ Arca Mebel.

Instagram: @ashleyhomestore.uz

Facebook: fb.com/ashleyhomestore.uz

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