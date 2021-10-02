«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд азиатской кухни.
Суп том ям
Том ям — кисло-острый суп с курицей или морепродуктами. Этот национальный тайский суп один из самых популярных в мире.
Мясо по-китайски
Мясо по-китайски — национальное блюдо Поднебесной. Мясо готовится просто и получается сочным и ароматным.
Крылышки в медово-соевом маринаде
В этом маринаде можно мариновать не только куриные крылышки, но и бёдра или ножки. Подавать крылышки с любым гарниром, но особенно вкусно с кукурузой, обжаренной на сковороде гриль.
Азиатские фрикадельки с лапшой
У фрикаделек очень богатый вкус, что характерно для блюд азиатской кухни. Отварная лапша компенсирует насыщенность мяса.
Пикантная курица на сковороде
Курица по этому рецепту получается нежной и сочной с хрустящей корочкой. В качестве гарнира к ней можно подать картофель, рис с овощами и даже листики пресного лаваша.
Куриные ножки в кунжутной глазури
Кунжут придаёт сочному мясу птицы интересную текстуру. Гарнир к ножкам можно подавать любой.