«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд азиатской кухни.

Суп том ям

Том ям — кисло-острый суп с курицей или морепродуктами. Этот национальный тайский суп один из самых популярных в мире.

Мясо по-китайски

Мясо по-китайски — национальное блюдо Поднебесной. Мясо готовится просто и получается сочным и ароматным.

Крылышки в медово-соевом маринаде

В этом маринаде можно мариновать не только куриные крылышки, но и бёдра или ножки. Подавать крылышки с любым гарниром, но особенно вкусно с кукурузой, обжаренной на сковороде гриль.

Азиатские фрикадельки с лапшой

У фрикаделек очень богатый вкус, что характерно для блюд азиатской кухни. Отварная лапша компенсирует насыщенность мяса.

Пикантная курица на сковороде

Курица по этому рецепту получается нежной и сочной с хрустящей корочкой. В качестве гарнира к ней можно подать картофель, рис с овощами и даже листики пресного лаваша.

Куриные ножки в кунжутной глазури



Кунжут придаёт сочному мясу птицы интересную текстуру. Гарнир к ножкам можно подавать любой.