В социальных сетях распространилась видеозапись, в которой говорится о случившемся в Ташкенте конфликте между гражданами и инспекторами дорожно-патрульной службы. В ГУВД столицы прокомментировали инцидент, который произошёл 30 сентября в Чиланзарском районе.

По данным управления, в четверг примерно в 23:00 на проспекте Бунёдкор сотрудниками ДПС УБДД ГУВД Ташкента был замечен автомобиль Nexia, находившийся в розыске за множество неоплаченных штрафов. Водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и продолжил движение. Его личность была установлена позже — за рулём находился уроженец Кашкадарьинской области Т. Ч. (1997 года рождения).

Информация о ситуации была передана сотрудникам, находившимся по пути следования автомобиля. Майор Р. Исмоилов и старший сержант А. Исмаилов стали преследовать нарушителя на служебном Lacetti. Когда водитель проигнорировал сигналы и второго экипажа, было принято решение о необходимости его принудительной остановки, говорится в сообщении.

На пересечении улиц Бунёдкор и Катартал-2 в результате манёвра, выполненного сотрудниками ДПС, водитель вынужденно остановился, повредив заднее крыло патрульной машины. Когда инспектор вышел из автомобиля и направился к нему, Т. Ч. возобновил движение, совершив наезд на майора Р. Исмоилова. При попытке скрыться с места он неоднократно нарушил правила дорожного движения, сбив при этом пешехода.

«Вскоре, рискуя своим здоровьем и жизнью, сотрудники ГУВД Ташкента смогли пресечь дальнейшее движение нарушителя, тем самым предотвратив более серьёзное усугубление ситуации», — сообщили в управлении.

Из остановленного автомобиля вышли четыре женщины, которые учинили конфликт с инспектором ДПС и оказали ему активное сопротивление. Все они вместе с самим водителем Nexia доставлены в УКД ОВД Чиланзарского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «г» статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса.