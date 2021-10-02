При пожаре в цехе по производству мебели в Карши погибли три человека, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области.

Информация о возгорании поступила в областное УЧС 1 октября в 09:10 утра. Пять пожарно-спасательных экипажей прибыли на место в 09:13, через три минуты пожар был локализован и полностью потушен в 09:26.

В результате инцидента сгорела мебельная продукция примерно на 200 кв. м. площади, удалось сохранить 800 кв. м. помещения. Спасатели вытащили из горящего здания трёх человек, которые впоследствии скончались в областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

В настоящее время выясняется причина воспламенения, уточняется размер ущерба.