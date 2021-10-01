46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о возвращении в большой спорт.

«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала спортсменка у себя в историях Instagram.

Предстоящие Азиатские игры пройдут 10−25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.

25 июля Оксана Чусовитина после участия в летних Олимпийских играх в рекордный восьмой раз объявила о завершении карьеры. О планах завершить карьеру после летней Олимпиады в Токио Оксана Чусовитина анонсировала ещё в октябре 2019 года.

Оксана Чусовитина — чемпионка Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, трёхкратная чемпионка мира, победительница Азиатских игр. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса в качестве единственной гимнастки в мире, которая уже восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала на летних Олимпийских играх. Заслуженная спортсменка Узбекистана, обладательница почётного звания «Узбекистон ифтихори», орденов «Дустлик», «Мехнат шухрати» и «Эл-юрт хурмати».