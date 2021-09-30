Хокимият Ташкента заключил с французской компанией Veolia 30-летний концессионный контракт на эксплуатацию, техническое обслуживание и управление системой централизованного теплоснабжения города. Церемония подписания документа состоялась 29 сентября на Ташкентском экономическом форуме, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Крупнейшая теплосеть в стране обеспечивает теплом и горячей водой около 1,2 миллиона жителей, или почти половину населения города. Система включает в себя 3 крупные газовые отопительные установки, более 200 местных котельных и 1926 км труб, из которых 73% находятся под землей.

В течение 30 лет в рамках контракта о государственно-частном партнёрства Veolia будет заниматься:

эксплуатацией и техническим обслуживанием систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения;

оценкой системы централизованного теплоснабжения и объектов горячего водоснабжения для определения того, какие инвестиции требуются;

финансированием программы операционных активов;

управлением проектами.

В течение двух лет будет реализован пилотный проект по модернизации системы отопления в Бектемирском и Сергелийском районах столицы. После завершения пилотного проекта будет запущена «амбициозная программа модернизации, охватывающая весь город», отметили в Минфине.

В 2020 году группа компаний Veolia предоставляла услуги по питьевому водоснабжению 95 миллионам человек, санитарные услуги — 62 миллионам. Предприятия компании выработали почти 43 миллиона мегаватт-часов и переработали 47 миллионов тонн отходов. В прошлом году компания отчиталась о доходах в размере 26 млрд евро.

О том, что Veolia получит в управление систему теплоснабжения Ташкента, стало известно в начале августа. В течение 30 лет компания планирует инвестировать 315 млн евро собственных средств и более 1 млрд евро за счёт доходов в период реализации проекта. В течение 10 лет планируется перевести все котельные в столице на закрытую систему теплоснабжения.

«Газета.uz» подробно рассказывала об ожиданиях властей по проекту, а также другие детали соглашения с Veolia, утверждённые постановлением Кабинета министров. В частности, тарифы будут формироваться с учётом стоимости модернизации и реконструкции системы отопления и утверждаться кенгашем города ежегодно до 1 мая. Убытки, возникшие в результате применения сниженных тарифов, планируется возмещать субсидиями из местного бюджета.