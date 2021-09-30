Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) намерены приобрести акции в TBC Bank Uzbekistan (TBC UZ), дочерней компании грузинской TBC Bank Group, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ЕБРР.

ЕБРР и IFC планируют приобрести доли до 20% каждая в TBC UZ. Таким образом международные финансовые институты намерены содействовать расширению участия частного сектора в банковском секторе Узбекистана. Инвестиции, как ожидается, будут способствовать росту операционной деятельности недавно созданного частного игрока на узбекистанском рынке и продвижению международных стандартов корпоративного управления в секторе.

Первый взнос составит 9,4 миллиона долларов для каждого из двух инвесторов с намерением поддержать увеличение капитала в течение 2022−2024 годов.

TBC — первый цифровой банк в Узбекистане. Он начал работу в октябре 2020 года. Сегодня у банка два смарт-филиала и 34 пункта связи с клиентами в 12 городах страны.

Главный исполнительный директор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидз отметил, что совместная работа с ЕБРР и IFC позволит банку ускорить рост в стране.

«IFC поддерживает усилия TBC по расширению банковских услуг, основанных на инновационных и технологических решениях, по всему Узбекистану. Эти инвестиции также являются частью нашей стратегии, направленной на содействие Узбекистану в повышении конкурентоспособности путем увеличения доли участия частного сектора в банковском секторе», — сказал директор IFC по Европе и Центральной Азии Вибке Шлёмер.

Глава представительства ЕБРР Узбекистана Алкис Дракинос подчеркнул: «Это первая инвестиция в акционерный капитал в банковском секторе Узбекистана с момента возобновления сотрудничества ЕБРР со страной в 2017 году. TBC уже несколько десятилетий является нашим давним и надежным партнером. Мы рады поддержать его расширение в Узбекистане, тем самым увеличивая долю частного капитала в местном банковском секторе».