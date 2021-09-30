Антимонопольный комитет Узбекистана изучит пункт о доплате в договорах компании UzAuto Motors. Об этом 29 сентября на полях Ташкентского экономического форума «Газете.uz» сообщил глава АМК Шахрух Шарахметов.

Фото: Kurbanoff.net

Автор Telegram-канала Kurbanoff.net 28 сентября сообщил, что в договорах UzAuto Motors снова появился пункт о доплате в случае изменения цены, связанной с внесением дополнительных опций.

«Платишь 85% и молишься, чтобы доп. опцию в виде коврика за пару миллионов не придумали. Ох уж эти монополисты», — отметил он.

Наличие этого пункта «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе «Узавтосаноат» и отметили, что доплата производится, если расходятся опции авто при получении по факту.

При этом ещё в конце ноября 2019 года Антимонопольный комитет сообщал, что пункт о доплате в случае изменения цены на автомобили будет исключён из договоров UzAuto Motors.

«Реакция будет… Я думаю, что это неправильно. Конечно, мы должны исправлять ситуацию», — заявил Шахрух Шарахметов в беседе с «Газетой.uz».

В середине сентября Шахрух Шарахметов на вопрос, будет ли АМК снова подавать в суд на UzAuto Motors, заявил, что «пока компания работает в нужном нам направлении». Он отметил работу по трансформации автопроизводителя, а также усиление конкуренции за счёт строительства других заводов.

Напомним, 30 октября 2020 года Антимонопольный комитет проиграл судебный процесс, посвященный попытке добиться снижения цен на автомобили, которые по расчётам АМК были в среднем завышены на 10%. Комитет подал апелляционную жалобу на решение суда, но снова не смог добиться успеха.

Позже первый заместитель председателя АМК Бобир Каримов назвал снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей единственным способом остановить монополию UzAuto Motors. Комментируя апелляцию на решение суда, в комитете заявляли, что уверены в своих расчетах.