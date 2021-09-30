С каждым годом все больше юношей и девушек Узбекистана находят себя в различных видах спорта. Очень часто их увлечение становится шагом к построению профессиональной спортивной карьеры. В результате ряды спортсменов Узбекистана расширяются, растет количество ярких спортивных звезд.

Президент Шавкат Мирзиёев определил конкретные задачи по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации среди молодежи здорового образа жизни.

На протяжении нескольких лет компания International Beverages Tashkent, официальный боттлер компании PepsiCo в Узбекистане, вносит свой посильный вклад в развитие спорта в стране. Компания участвует в организации и реализации крупных проектов по профессиональному футболу, хоккею, боксу, тяжелой атлетике и других спортивных мероприятий.

Весной текущего года между НОК и компанией International Beverages Tashkent был подписан меморандум о сотрудничестве для активной поддержки массового спорта в Узбекистане, вовлечению одаренной и способной молодежи в спортивную сферу. Для достижения этих целей налаживается сотрудничество с яркими и талантливыми спортсменами Узбекистана.

Турне с обладателем первой золотой медали по тхэквондо на Летних Олимпийских играх Улугбеком Рашитовым по регионам страны — яркий тому пример.





В этот период олимпийский чемпион посетит спортшколы по тхэквондо в пяти регионах Узбекистана, где у ребят будет возможность лично пообщаться с кумиром, задать интересующие вопросы и узнать о нюансах жизни спортсмена. В каждой школе ребятам-тхэквондистам спортсмен вручит добоки — форму для занятий тхэквондо и другие презенты.

Улугбек Рашитов увлекался спортом с раннего детства. На это, в частности, повлияли фильмы с Брюсом Ли и Ван Даммом. Мальчик старался повторять их приемы, а отец, видя стремление сына, решил отдать его в секцию.

Юный Улугбек сразу попал к тренеру Павлу Хану, которому удалось вырастить из него олимпийского чемпиона.

«В жизни было очень много моментов, когда я хотел бросить тхэквондо, хотел уйти в футбол, потому что ничего не получалось. Но тренер не дал мне уйти, сказав, что каждое мое поражение — это урок. Он поддерживал меня, мотивировал, благодаря чему я решил остаться в этом спорте и ни капли не пожалел об этом», — говорит Улугбек Рашитов.

В 2017 году спортсмен впервые стал призером чемпионата Азии среди юниоров в Атырау (Казахстан), завоевав второе место.

«В 2018 году мы начали подготовку к квалификационному турниру, чтобы взять путевку на юношеские олимпийские игры. На этих соревнованиях я завоевал первое место. А уже на юношеских олимпийских играх стал обладателем серебряной медали. Следом через три дня стартовал чемпионат мира среди юниоров, где занял третье место. И уже в 2019 году на последних соревнованиях среди юниоров я стал чемпионом Азии и лучшим спортсменом Азии 2019 года», — вспоминает Улугбек.

Олимпиаду-2020 спортсмен запомнит на всю жизнь. И не только благодаря феерической победе, но и тому, что впервые в истории Олимпийских игр по тхэквондо ему выпало участвовать в пяти схватках. И Улугбек Рашитов с честью выстоял каждый из боев, получив заслуженное «золото» Токио-2020.

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