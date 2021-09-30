Во второй день 19-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса одобрен законопроект о внесении дополнений и изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документом в целях усиления защиты прав инспекторов по профилактике и сокращения количества, предотвращения и устранения преступлений на закреплённых за ними территориях расширяются их полномочия.

В частности, участковым в качестве альтернативного органа предоставляется право рассмотрения административных правонарушений, что позволит избежать лишних расходов, возникающих при обращении в другие уполномоченные органы или суды, говорится в заявлении Сената.

Согласно вносимым в КоАО поправкам, также создаётся «институт примирения по административным правонарушениям», который подразумевает внедрение нормы об освобождении от административной ответственности в случае достижения компромисса.

Кроме того, на основе дополнения кодекса двумя статьями и изменения девяти существующих внедряется порядок упрощённого рассмотрения некоторых административных нарушений таможенного законодательства путём их фиксации через автоматизированную информационную систему Государственного таможенного комитета.

Документ одобрен сенаторами и вступит в силу после его подписания президентом.

В феврале Шавкат Мирзиёев заявлял, что «у участковых в Ташкенте должны быть оперативные группы». Он поручил в качестве эксперимента прикрепить IT-специалистов к инспекторам профилактики в одном из районов столицы.

Ранее мы писали, что Законодательная палата отклонила проект закона о наделении участковых правом облагать штрафом за нарушение правил пользования электроэнергией, тепловой энергией и газом.