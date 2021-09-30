Общеобразовательная школа №47 в Самарканде встретила учебный год в новом формате. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие почетные гости: делегация группы компаний VEON в лице председателя совета директоров холдинга Геннадия Газина, главного исполнительного директора Каана Терзиоглу, советника холдинга Бориса Тадича и генерального директора Beeline Uzbekistan Анджея Малиновски, а также министр народного образования Шерзод Шерматов и заместитель хокима Самаркандской области Хуршид Очилов.





Компания Beeline Uzbekistan выделила около 1 млрд сумов на оснащение учебного заведения, став участником государственной программы. В итоге школьные кабинеты переоборудованы в светлые и просторные компьютерные классы по информатике, математике, английскому языку, киберспорту и робототехнике. С нетерпением ждет своих первых читателей цифровая библиотека.

Современные классы оснащены интерактивными сенсорными досками, экранами и электронными табло. В каждом учебном кабинете установлены системы видеонаблюдения и кондиционирования. Компьютеры обеспечивают учащимся свободный выход в интернет. Теперь школьники смогут всерьез заняться IT-проектами, пройдут обучение IT-технологиям, научатся работать с большими объемами данных. Высокопоставленные гости с интересом знакомились с результатами масштабной модернизации школы, общались с учащимися и преподавателями.





«Узбекистан — это быстрорастущее и динамичное государство, которое является для компании стратегически важным регионом. VEON гордится тем, что поддерживает образовательные проекты страны, помогает в развитии талантов с момента поступления в школу до выбора профессии, а также оказывает помощь в трудоустройстве и присоединении к команде Beeline Uzbekistan, в частности к нашему центру исследований и разработок IT-услуг BeeLab. Мы знаем, что 2021 год объявлен в Узбекистане „Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения“. Для нас большая честь стать участником масштабной программы и внести посильный вклад в образование подрастающего поколения. Ведь именно образование сегодня — драйвер социальных инвестиций», — поделился своей позицией главный исполнительный директор группы компаний VEON Каан Терзиоглу.

Это уже второе среднее общеобразовательное заведение, в развитие которого компания вкладывает инвестиции. Одна из школ Джизака после ремонта и модернизации, проведенных Beeline Uzbekistan в начале этого года, получила статус специализированной школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий.





«Для нас это еще один очень интересный и важный социальный проект. Школу в Самарканде выбирали из тех, что больше всего нуждались в ремонте. Наши сотрудники строго следили за процессом модернизации. Поэтому смело могу сказать, что работа выполнена профессионально и в срок. Уверен, что созданные здесь условия помогут ребятам приобрести знания и навыки, которые обязательно пригодятся в будущем, сделают их востребованными специалистами», — прокомментировал событие генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

Мероприятие завершилось традиционным фото на память. Делегация VEON посетила не только известные достопримечательности древнего города, но и новую президентскую школу в Самарканде.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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