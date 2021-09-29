Движение «Талибан», которое уже с середины августа руководит Афганистаном, выступило с угрозами в адрес Таджикистана. Таджикские власти ранее объявили, что не будут признавать власть талибов, и осудили происходящее в Панджшере. «Газета.uz» рассказывает о конфликте сторон.

Новая власть в Афганистане, созданная «Талибаном», всё ещё не получила международного признания, но многие государства смирились со сменой правительства в этой стране.

Однако президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши 25 августа заявил, что государственный строй в Афганистане должен быть определен путем волеизьявления и с учетом позиции всех граждан страны.

«Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он добавил, что таджики должны занимать достойное место в будущем правительстве Афганистана.

Ранее движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана. В нём по одному представителю узбекской и таджикской национальности. В основном, среди назначенных министров пуштуны, но нет хазарейцев. Подробнее этнический состав нового правительства Афганистана разбирало ранее ИА Anadolu.

После создания правительства посольство Таджикистана в Кабуле информировало, что озвученная Эмомали Рахмоном позиция остается в силе.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 22 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН разъяснил позицию Таджикистана по ситуации в Афганистане, подчеркнув необходимость предоставления скорой гуманитарной помощи народу Афганистана и обеспечения прав женщин и девушек на образование, а также создания инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических групп, в особенности таджиков, составляющих 46% населения этой страны.

Кроме того, глава таджикистанского МИДа обратил особое внимание на тяжелое положение населения Панджшерской области, где «талибы занимаются не только правонарушением, но и подвергают мирное население пыткам и истязаниям». В этой связи он призвал международные организации и влиятельные страны, «как можно скорее остановить это мучение и беззаконие, оказав содействие открытию дорог для предоставления гуманитарной помощи жителям Панджшера и других регионов Афганистана».

Фото: ООН

Президент Таджикистана на сессии ГА ООН заявил, что «приход к власти движения „Талибан“, которое Советом Безопасности ООН внесено в список террористических групп, еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в регионе».

Эмомали Рахмон выразил сожаление по поводу того, что движение «Талибан» не смогло выполнить свое обещание сформировать инклюзивное правительство.

Лишь диалог с участием всех слоев афганского общества, в том числе афганских таджиков, может привести к установлению прочного мира и стабильности в этой стране, считает он.

«В этой связи таджики Афганистана, составляющие более 46% его населения, наряду с другими этническими группами этой страны, имеют право занимать достойное место в государственном управлении», — подчеркнул глава Таджикистана.

Он также осудил все правонарушения, убийства, грабежи и угнетение народа Афганистана и рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в провинции Панджшер, заявив, что там сложилась настоящая гуманитарная катастрофа.

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Он предложил «определить структуру власти в этой стране путем референдума и с учетом позиции всех граждан страны».

По данным Asia-Plus, в середине сентября в Душанбе прошел митинг в поддержку панджшерского ополчения — живущие в столице Таджикистана афганцы собрались под лозунгами «Да здравствует фронт сопротивления!» и «Смерть Талибану».

В СМИ также сообщалось, что на этом фоне тысячи молодых людей на юге Таджикистана обратились к руководству страны с просьбой разрешить им отправиться в Панджшер на помощь силам сопротивления под командованием Ахмада Масуда, сына полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Последнего Эмомали Рахмон наградил орденом «Исмоили Сомони» I степени, как и бывшего президента Афганистана Бурхониддина Раббани.

Реакция «Талибана» и обострение ситуации на границе

В ответ на высказывания таджикских властей «Талибан» призвало руководство Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

«Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. […] На каждое действие будет найдено противодействие», — заявил назначенный талибами заместителем председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, отрывки которого распространились 26 сентября (цитата по ТАСС).

Фото: Zabihullah Mujahid / Twitter

Замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихулла Муджахид 25 сентября написал в Twitter, что в приграничную с Таджикистаном провинцию Тахар были передислоцированы «десятки спецназовцев армии Мансури Исламского эмирата Афганистан (название воинского подразделения) для отражения возможных угроз».

На этом фоне президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял парад военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов на границе с Афганистаном в Дарвазском районе, сообщила его пресс-служба.





Фото: president.tj

Военный парад прошел с участием 2000 солдат и офицеров и 50 единиц военной техники. Дарвазский район входит в состав Горно-Бадахшанской автономной области и граничит с Афганистаном.