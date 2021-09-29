В 2021 году японская компания Isuzu прекращает выпуск автомобилей поколения 729 по всему миру и переходит на более экологичные и комфортабельные конфигурации поколения 700P.

В Узбекистане, где автобусы, грузовики и спецтранспорт на базе шасси Isuzu выпускает Самаркандский автомобильный завод («СамАвто», SamAuto), решение затронет модели грузовиков NPR 66PB, NQR 71PL, FVR 33P и FVR 33G, а также автобусов SAZ HC 40 (городского типа) и SAZ NP26 (пригородного типа). Они в скором будущем будут сняты с производства, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «СамАвто».

В производимой заводом линейке уже имеется продукция нового поколения. Спрос на автобусы, например, будет удовлетворяться моделями SAZ НС 45 и SAZ HD 50 — оба поколения 700Р. В проработке конструкторским бюро завода сейчас находятся автобусы моделей НС 42 и HC 43 (пригородного и городского типа соответственно), уточнили в компании.

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «СамАвто» Ильхом Ярашев отметил, что для покупателей и владельцев автомобилей поколения 729 запасные части будут доступны в течение следующих 10 лет. Завод сделал в Японии крупный заказ на 1000 комплектов комплектующих деталей для машин этого поколения.

Автобусы, грузовые автомобили и спецтранспорт поколения 700P имеют усовершенствованную тормозную систему, улучшенную эргономику и дизайн, оснащены кондиционером, электронным обогревом боковых зеркал и центральным замком.