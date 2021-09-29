В четверг, 30 сентября, на северные районы Узбекистана, а 1−3 октября — на остальную территорию страны через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской части России (Московская область), сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха в первые дни октября будет постепенно понижаться ночью до +3…+8 градусов, днем — до +12…+17. По северу ночью до 0…+5, днем — до +10…+15 градусов.

В пятницу и субботу местами по стране, а 3 октября — по областям Ферганской долины пройдут дожди, 2−3 октября в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях — дождь с переходом в снег.

Кроме того, 30 сентября и 1−2 октября местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.