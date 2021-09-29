В Уртачирчикском районе Ташкентской области 15-летняя девочка забеременела от своего отца. Об этом в интервью YouTube-каналу Sirojiddin Media рассказала мать девочки и сама пострадавшая.

Женщина сообщила, что её муж насиловал дочь на протяжении двух лет.

«Дочь мне сама рассказала. Я была на работе. 7 сентября 2021 года около 13:00—14:00 моя дочь позвонила мне, когда я вышла на обед, и рассказала, что отец изнасиловал её. Я сказала: „Этого не может быть. О чём ты говоришь?“ Спросила, где она. Она вышла из школы и позвонила с чужого номера… Я сказала ей идти домой вместе с сестрёнкой… Она ответила: „Если я пойду домой, отец убьёт меня“», — рассказала мать пострадавшей.

По её словам, девочка ещё неделю назад пыталась ей рассказать об инциденте, но она не обратила внимание. Об этом также полтора года назад предупреждали соседки.

Свекровь сказала женщине никому не рассказывать об инциденте, чтобы не быть опозоренной в махалле.

9 сентября мать хотела пойти на работу, взяв с собой дочку, но супруг избил их обоих. 10 сентября женщина также вышла на работу опять без дочери, поскольку муж уговорил оставить её дома. Позже выяснилось, что в этот день отец снова изнасиловал дочь.

Мать девочки не хотела обращаться в правоохранительные органы из-за страха перед своим супругом, который «может и убить».





11 сентября, в субботу женщина с дочкой сначала посетила клинику Ташкентской медицинской академии, где подтвердили её беременность, а затем обратилась в хокимият. Её не удалось встретиться с заместителем хокима по вопросам женщин, но она смогла рассказать всю историю другому замхокиму. Замглавы районной администрации попросил женщину оставаться в хокимияте и направил к ней инспектора профилактики. Тот, в свою очередь, отвёз их в отдел внутренних дел, где оформили их заявление.

Судебно-медицинскую экспертизу провели 13 сентября, но до сих пор ответ не вышел.

Девочка сообщила, что впервые отец изнасиловал её, когда ей было 13 лет. Сейчас она 8-й неделе беременности.

Девочка боялась обращаться куда-либо, поскольку отец ей постоянно угрожал и избивал шнуром — не только её, но и младших сестёр-близняшек. «Он держал меня в страхе, говорил, что убьёт меня, а мой труп никто не найдёт», — сказала девочка.

Автор интервью несколько раз спрашивал девочку, почему она никуда не обращалась, и выражал удивление этим фактом.

«Если с 13 лет [насиловали], ладно, вы тогда были маленькой. Вот вам исполнилось 15 лет, потом рассказали. Когда в первый раз это произошло, можно было кричать, устроить скандал, возможно, соседи услышали бы», — сказал ведущий.

Девочка сказала, что намерена сохранить беременность.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Газете.uz» сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет). В настоящее время подозреваемый задержан, ведётся следствие.

Мать девочки также рассказала, что супруг «плоскогубцами оторвал маленький палец у своего сына из-за того, что он взял лупу». Этот случай обсуждался в хокимияте при участии органов внутренних дел. Когда она попросила принять меры, его оштрафовали на 171 тысячу сумов.

Штраф пришлось платить ей, поскольку её супруг — безработный (в последний раз работал в 2014 году на хлопкоперерабатывающем заводе), а семью кормит она.

«Я выхожу на работу в 6:30 утра и возвращаюсь в 8−9−10 вечера, иногда в полночь или в 2 часа ночи. Я работаю домработницей», — сказала женщина.