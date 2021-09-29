В Великобритании уже несколько дней продолжается масштабный топливный кризис. Перебои с поставками бензина и дизельного топлива на заправках привели к дефициту и паническим покупкам. Для решения проблемы власти страны мобилизовали военных и временно исключили нефтяную отрасль из закона о конкуренции.

Как развивался кризис

26 сентября крупнейшая британская нефтегазовая компания BP заявила, что испытывает «определённые проблемы с поставками топлива», что привело к закрытию ряда заправочных станций. Компания обвинила в кризисе цепочки поставок «нехватку водителей в Соединённом Королевстве». К выходным на АЗС по всей Великобритании начали расти длинные очереди на фоне опасений, что бензин может закончиться. Больше всего пострадали городские районы, проблема не затронула только Северную Ирландию, отмечает BBC.

Министр транспорта Грант Шаппс, в свою очередь, назвал проблему «сфабрикованной». «У нас не то чтобы нехватка бензина в стране. Нам просто надо сделать так, чтобы люди заправлялись тогда, когда им нужно заправиться, вместо того чтобы думать — мне лучше дозаправиться сейчас, на случай если мне понадобится бензин на следующей неделе или через неделю», — сказал он в интервью Sky News.

Шаппс также обвинил британскую Ассоциацию грузовых перевозчиков (RHA) в утечке информации о нехватке водителей бензовозов в топливных компаниях.

«Сообщения о заправочных станциях, с трудом удовлетворяющих спрос, спровоцировали рост панических покупок, превратив то, что могло быть головной болью из-за поставок, в кризис», — подчёркивает The Economist.

Из-за сложившейся ситуации цены на бензин достигли восьмилетнего максимума. Средняя цена бензина на АЗС в Великобритании составила 136,43 пенса за литр 28 сентября по сравнению с 135,51 пенса неделей ранее. Цена литра дизельного топлива выросла с 136,92 до 138,45 пенса за тот же период.

В чём причина кризиса

Причина кризиса не в нехватке топлива в Великобритании, а в отсутствии водителей для его перевозки, пишут The Economist, The Guardian и BBC. «Бензин — это лишь последняя пострадавшая отрасль. Отсутствие водителей создаёт проблемы для целого ряда отраслей — от супермаркетов до сетей быстрого питания», — отмечает BBC.

По данным Управления национальной статистики, которые приводит The Economist, количество водителей грузовиков в Великобритании за последний год упало на 70 тысяч — с 305 тысяч до 235 тысяч человек. По оценкам RHA, в стране не хватает более 100 тысяч водителей грузовых автомобилей. Brexit и пандемия коронавируса усугубили эту проблему.

После «Брекзита» тысячи европейских водителей вернулись в свои страны или переехали в другие места, потому что работа в Великобритании требовала дополнительной бюрократии, что сказалось на их доходах. Длительные периоды изоляции и ограничений на поездки во время пандемии также вынудили многих иностранных водителей покинуть страну.

Из-за пандемии в стране также было приостановлено тестирование на получение лицензии для вождения грузовых автомобилей (HGV). Кроме того, водителям топливных цистерн требуется дополнительная квалификация помимо HGV лицензии, чтобы перевозить химические вещества, такие как бензин, уточняет BBC.

Что делают власти для урегулирования кризиса

Временно остановлено действие закона о конкуренции между нефтяными компаниями. Это позволяет топливным компаниям свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах страны.

5000 иностранным водителям бензовозов и продовольственных грузовиков (а также 5500 птицеводов) в преддверии Рождества предложены трёхмесячные визы.

Процесс получения водительских прав для управления тяжёлыми грузовиками будет ускорен. Правительство также отправило почти миллион писем водителям с HGV лицензией, чтобы побудить их вернуться в отрасль.

Военные водители автоцистерн приведены в состояние готовности для доставки топлива «туда, где оно больше всего необходимо, и обеспечения дополнительных гарантий, что запасы топлива останутся высокими». BBC стало известно, что в режиме ожидания находятся 75 военных водителей, а в случае необходимости их число увеличится до 150 человек.

Когда закончится кризис

Petrol Retailers Association (PRA), которая представляет 5500 независимых АЗС по всей Великобритании, заявила о «первых признаках» того, что кризис на заправочных станциях подходит к концу, пишет The Guardian. В конце прошлой недели организация сообщила, что от 50% до 90% её участников исчерпали топливные резервы. К 28 сентября этот показатель сократился до 37%.

Премьер-министр Борис Джонсон также заявил, что ситуация с поставками топлива в стране «улучшается», и призвал автомобилистов прекратить панические покупки. Глава британского правительства признал при этом, что нагрузка на цепочку поставок может продлиться до Рождества.