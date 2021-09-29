Унитарное предприятие «Бухоро йўллардан мунтазам фойдаланиш» в 2019—2020 годах дважды нарушило законодательство о государственны закупках. Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана по итогам изучения Бухарским территориальным управлением документов компании за этот период.

В 2019—2020 годах компания для собственных нужд закупала товары (строительные материалы, хозтовары, дизельное топливо, канцелярские принадлежности, мебель, дорожные знаки и другое), а также пользовалась услугами техники и автотранспорта предприятий в других районах области на основании заключенных двусторонних договоров.

Законом «О государственных закупках» определено, что государственные заказчики обязаны давать объявления о закупках на специальном информационном портале для дальнейших закупочных процедур через электронный магазин, аукцион, конкурс или тендер.

Однако бухарское предприятие без проведения конкурсных торгов или тендеров на основании заключенных прямых договоров в 2019 году приобрело товары на 31,4 млрд сумов, в 2020 году — на 33,4 млрд сумов.

Специальная комиссия Бухарского территориального управления Антимонопольного комитета за нарушение требований статьи 14 закона «О конкуренции» возбудила дело в отношении «Бухоро йўллардан мунтазам фойдаланиш» и выдала предписание.