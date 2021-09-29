Новость, ради которой многие ждут сентябрь: вся новая линейка iPhone 13 уже в Arena Markaz и доступна к приобретению. Можно стать первым, кто прикоснется и оценит настоящее произведение искусства от Apple.

В новом iPhone изменились не только цвет или расположение камеры. Он стал еще мощнее, продуктивнее и совершеннее:

Прочный корпус и дисплей, который стал на 28% ярче. Он оснащен широким охватом цветовой палитры — вы не упустите даже полутона. Аккумулятор-долгожитель, который выдержит даже продуктивный день, и у него еще останется энергия для новых достижений. Главное, чтобы силы остались у вас. Камера, которая затмит даже профессиональный фотоаппарат. Система камер с увеличенной широкоугольной матрицей, оптической стабилизацией и новыми функциями фотографических стилей. iPhone видит красоту мельчайших деталей даже в темных областях снимков. Продуктивность и высокая оперативность, которая по скорости опережает скорость света и звука. Иногда кажется, что он опережает даже ваши прикосновения.

И еще много других новых функций и апгрейдов, которые станут украшением рабочих будней. Дополнительную информацию вы можете уточнить у консультантов во всех филиалах Arena Markaz.

Главный бонус: вы можете быть уверены в качестве и легальности устройства. iPhone не заблокируется спустя месяц, его IMEI не будет зарегистрирован на другого человека. А сам смартфон не начнет терять производительность.

На каждую покупку распространяется официальная гарантия и сервисное обслуживание.

Стоит поторопиться с покупкой новинки, пока вас не опередили другие.

Адреса филиалов Arena Markaz:

ТРЦ Riviera: ул. Нурафшон, 5;

ТРЦ Anhor Park: ул. Лабзак, 12/1;

ТРЦ Compass: МКАД, 17;

Чиланзарский р-н, 16 квартал, 16.

Ориентир: станция метро «Чиланзар».

Call-центр: (+998) 78−129−22−99.

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