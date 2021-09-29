Президент Узбекистана и кандидат на пост главы государства от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев, посетив Наманганскую и Ферганскую области, прибыл в Андижан. В среду он встречается с избирателями в Андижанском институте сельского хозяйства и агротехнологий, сообщает пресс-служба партии.

«Чего мы смогли добиться за пять лет? Этот вопрос интересует всех нас», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Я тоже человек, президентство — это просто должность. Моя цель — служить народу Узбекистана, Андижана, — подчеркнул он. — Я тоже сын села. Никогда не забуду простые дома, пыльные улицы. Сорок пять лет моей жизни прошло в Ташкенте. Хочу сказать молодым людям — жизнь состоит из борьбы».

«Если стоит вопрос о том, чего мы добились за пять лет, то ответ будет таким: жить свободно, без страха», — заявил президент.

Говоря об Андижанской области, он отметил: «Об Андижане можно говорить много, но правда в том, что на 1% территории Узбекистана проживает 10% населения. Жить так — это храбрость, героизм. Мы прибыли сюда, чтобы посоветоваться с андижанцами о том, как создать для них нужные условия жизни».