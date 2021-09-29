В Узбекистане ограничен доступ к более 10 сайтам букмекерских контор. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете. Список заблокированных сайтов не приводится.

Агентство напомнило, что согласно статье 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статье 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса данный вид деятельности является всё ещё незаконным.

Вместе с тем, по статье 6 закона «О рекламе» запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.

Несмотря на то, что работа букмекерских контор нелегальна, рынок онлайн-букмекеров ведет активное развитие через интернет, отмечается в сообщении.

В Агентстве по защите прав потребителей при АМК сообщили, что на постоянной основе изучают соответствие рекламной информации, размещаемой в социальных сетях, требованиям законодательства о рекламе.

В декабре 2019 года президент подписал указ, разрешающий открытие с 1 января 2021 года букмекерских контор в Узбекистане. Выдачей лицензий должно было заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган был позже упразднён. До этого на практике лицензии не выдавались, поскольку не было правовой основы.

В середине сентября Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе предложил разработать законопроект для правового регулирования букмекерской деятельности. Депутат Дониёр Ганиев считает, что букмекерством должны заниматься только резиденты страны, а нерезидентам необходимо запретить проводить платежи через местные банковские системы. Он также предложил запретить рекламу и пропаганду тотализаторов и установить максимальную сумму ставок для физлиц.