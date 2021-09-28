15 сентября в Москве успешно завершился двухдневный форум GSMA Mobile 360 Eurasia. Его центральной темой стало расширение возможностей цифровой трансформации в Евразии. Представители ZTE выступили на мероприятии дважды: на панельной сессии с темой «Расширение возможностей общества, основанного на данных» и на тематической сессии с темой «Как искусственный интеллект усиливает 5G для цифровой трансформации».





Помимо этого, ZTE провела саммит «На пути к 5G», где поделилась своим видением развития 5G в евразийском регионе.

Обсуждая роль мобильной связи и ее возможностей во время пандемии, Мэй Чжунхуа, старший вице-президент ZTE Corporation, отметил, что при ускорении цифровой трансформации меняющиеся потребности людей, общества и предприятий подчеркнули жизненно важную роль подключенности. Он добавил, что компания ZTE работает с разными группами клиентов для удовлетворения их меняющихся требований.





«ZTE проводит совместные исследования с различными отраслевыми партнерами, работает с операторами, предприятиями и системными интеграторами, чтобы расширить возможности различных отраслей», — сказал Мэй Чжунхуа.

Лин Чжи, вице-президент ZTE Corporation, выступил с речью на тематической сессии, посвященной искусственному интеллекту. Он начал выступление с ясного тезиса: «ИИ уже здесь, и ему предстоит долгий путь». Топ-менеджер подчеркнул, что ИИ — обязательный элемент развития стандарта 5G, а группа технологий ИИ + 5G + MEC вместе закладывают основу для цифровой трансформации телекоммуникационной отрасли.

Лин Чжи рассказал и о зрелых решениях ZTE с функциями искусственного интеллекта, полностью интегрированными в сквозную сеть, а также о значительных преимуществах, которые такие решения приносят операторам и конечным пользователям, включая более высокую производительность сети, улучшенный пользовательский опыт и более высокий уровень удовлетворенности клиентов. Кроме того, он рассказал, как ИИ дополняет различные приложения 5G.

«Оставьте сложность машинам, а заказчику дайте простоту использования», — завершил свое выступление Лин Чжи слоганом, который лежит в основе разработки подобных решений ZTE.

15 сентября ZTE провела тематический саммит «На пути к 5G».

«ZTE разрабатывает инновационные приложения 5G совместно с более чем 90 операторами связи и 500 партнерами по всему миру. Компания представила сценарии использования 5G в более чем 15 отраслях. Мы очень рады видеть, как 5G и другие передовые технологии меняют промышленность, транспорт, энергетические системы и окружающую среду по всему миру. И мы уверены, что Россия и евразийский регион в целом станут одной из центральных площадок для реализации амбициозных задач цифровой трансформации всех сфер экономики», — отметил во вступительной речи Тан Лухао, президент ZTE Corporation в России.





На саммите старший менеджер по решениям ZTE в России Артем Пузин, руководитель отдела технических продаж по направлению беспроводных сетей связи ZTE в России Василий Еланский и менеджер по комплексным интегрированным решениям ZTE в России Егор Манюков также подробно остановились на последних достижениях развития 5G и приложениях 5G для вертикальных отраслей.





В рамках мероприятия компания ZTE также представила ряд устройств 5G, которые предназначены как для B2B, так и для B2C-сегментов, включая стационарные и портативные маршрутизаторы ZTE с поддержкой 5G: ZTE MC801A, ZTE MC7010, ZTE MC8020, ZTE MU5001. Все устройства работают на базе платформы Qualcomm SDX55 и поддерживают основные стандарты связи — UMTS, LTE и 5G.

ZTE продолжит сотрудничество с операторами и партнерами в евразийском регионе, внося свой вклад в цифровую и интеллектуальную трансформацию.

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