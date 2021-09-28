27 сентября в Самарканде состоялось торжественное открытие первого регионального шоурума ТВС Bank по адресу: ул. Мирзо Улугбека, 34. Кроме того, в ближайшее время первый цифровой банк в Узбекистане откроет шоурумы еще в семи городах Узбекистана — Бухаре, Карши, Андижане, Джизаке, Коканде, Ургенче и Фергане. В данных точках пользователи смогут получить консультацию компетентных специалистов по регистрации в приложении TBC.UZ, пройти процесс верификации и стать полноценным клиентом, а также получить карту.





Специально для открытия шоурума в Самарканд прилетел генеральный директор ТВС Bank Вахтанг Буцхрикидзе.

«Несомненно, у Самарканда как у третьего по численности населения города в Узбекистане большой потенциал в развитии банковского сектора региона. Расширение деятельности цифрового банка и открытие шоурума является частью важной миссии банка и, мы уверены, может стимулировать жителей города к стремительному переходу к цифровым продуктам», — отметил Вахтанг Буцхрикидзе в своей приветственной речи.





Кроме того, на этом знаменательном для банка и города событии присутствовали начальник главного управления Центрального банка по Самаркандской области Отабек Тухтаев, начальник кредитного департамента Акбарали Байкабилов, представители СМИ и многие другие.

Шоурумы ТВС Bank отличаются от филиалов стандартного банка. В них не предоставляются банковские услуги. Посетителей ждет уютная и комфортная атмосфера, где их встретят дружелюбные консультанты, которые всегда готовы помочь решить любой вопрос касательно услуг и продуктов TBC. Шоурумы оснащены планшетами для демонстрации работы приложения.





«Наши шоурумы — это места взаимодействия с брендом TBC, куда люди могут прийти за помощью и консультацией. Мы хотим, чтобы наши пользователи почувствовали, что TBC — это не просто онлайн-приложение, а бренд, созданный для людей и предлагающий простые, но инновационные решения», — прокомментировал Спартак Тетрашвили, председатель правления АКБ «ТиБиСи Банк».





Остальные шоурумы TBC Bank будут открываться постепенно в течение октября 2021 года.

На сегодня, помимо шоурумов, работают точки активации клиентов ТВС (ТАК-точки), которые, представлены в Ташкенте, Чирчике, Ангрене, Келесе, Назарбеке, Самарканде, Фергане, Коканде, Маргилане, Бухаре, Андижане, Асаке, Джизаке, Заамине, Ургенче, Карши, Термезе, Нукусе.

Все услуги, которые есть в шоурумах, также доступны и в ТАК-точках, куда могут обратиться все желающие стать клиентами TBC. Подробнее с адресами расположения можно ознакомиться на сайте.

ТВС Bank имеет 30-летнюю историю и является одним из крупных в Грузии и Закавказье. С 2016 года акции банка представлены на лондонской бирже London Stock Exchange. За прошедший год котировки акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже поднялись на 44,95%, а стоимость всех акций компании составляет более 1 млрд долларов (784,14 млн фунтов стерлингов).





ТВС Bank вышел на рынок Узбекистана в октябре 2020 года как первый цифровой банк страны. На сегодня у приложения ТВС.UZ более 800 тысяч скачиваний.

Банк предоставляет следующие услуги в цифровом формате: денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны в приложении TBC.UZ.

Банк активно работает над расширением продуктовой линейки и стремится сделать жизнь людей проще здесь и сейчас.

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Сайт: tbcbank.uz

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Приложение TBC.UZ можно скачать по ссылкам для Android и iOS.

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