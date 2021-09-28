Недавно korzinka.uz анонсировала глобальное обновление мобильного приложения, которое получило название korzinkaGO. Вместе с новым названием у приложения появились новые функции, которые имеют ряд преимуществ.

Теперь пользоваться korzinkaGO стало удобнее благодаря расширенному функционалу. Бесплатное приложение помогает оплачивать покупки банковской картой, а также начислять и списывать бонусы с накопительной в один клик.





В новой версии теперь можно привязать до 10 банковских карт, как UZCARD, так и HUMO, и производить с них оплату в супермаркетах korzinka.uz, Smart и DISKONT. Для этого достаточно использовать совмещенный с банковской и накопительной картами генерируемый QR-код, который обновляется каждые 30 секунд. Это помогает обеспечить безопасность денежных переводов и начисления бонусов. В предыдущей же версии QR-код использовался только для начисления бонусов.





Так, обновленная korzinkaGO дает возможность не носить с собой несколько карт и упрощает процесс оплаты покупок.

Также в приложении появилась функция мониторинга платежей. То есть теперь вы сможете контролировать расходы, не покидая korzinkaGO. Услуга мониторинга бесплатная и подключается автоматически.

Еще одно преимущество обновленной версии — работа в оффлайн-режиме. Функция поможет с оплатой, если возникнут проблемы с подключением к интернету.





Помимо этого остался весь функционал предыдущей версии. А именно:

возможность бесплатно открыть виртуальную накопительную карту и получить 5000 salom-бонусов. Если в супермаркете для этого необходимо выполнить ряд условий, то в приложении достаточно будет заполнить анкету. Это займет несколько минут;

добавление до пяти карт лояльности, в том числе уже существующей физической;

выгодная система начисления бонусов с кешбэком до 3% в зависимости от условий;

удобный навигатор, который поможет найти ближайший супермаркет korzinka.uz, DISKONT и Smart и проложить к нему маршрут;

быстрый доступ к информации о новинках, скидках, акциях, товарах, филиалах и многом другом;

безопасность доступа к приложению обеспечивается с помощью пароля и системы распознавания face-ID, а для быстрого доступа — распознавание отпечатка пальца;

возможность персонализации обоев;

форма обратной связи для отзывов и пожеланий.

Приложение доступно в Google Play и App Store.

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