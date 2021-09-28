Государственное унитарное предприятие «Строительное объединение» Администрации президента (ГУП СО АП) подписало ряд договоров поставки в рамках реконструкции и обновления инженерных систем здания и сооружений по улице Мустакиллик, 6 в Ташкенте, где расположены Сенат и Администрация президента. Документы от 15 марта 2021 года доступны на портале государственных закупок. «Газета.uz» обратила на них внимание при изучении госзакупок предприятия.





Согласно опубликованным дкументам, стройобъединение закупило у компании Global Interior итальянскую ванную мебель с раковиной и зеркалом Hermitage (HGLI-84C-B, белый в золоте) на 131,6 млн сумов.

Кроме того, Sport Leader поставило беговую дорожку Run Personal за 268,6 млн сумов, а Hosyam Business — декоративный шкаф специального изготовления из шпонированного и окрашенного МДФ для спортзала второго этажа и пять дверных замков на общую сумму 32,6 млн сумов.





8 сентября ГУП СО АП также заключило договор с Azia Tahkent Business на поставку 4 переговорных столов с сусальным золотом для конференц-залов на общую сумму 722,1 млн сумов. В документе не указывается, для каких целей предназначены столы.

Ранее «Газета.uz» писала, что в рамках реконструкции нового здания Сената (бывшее здание МИДа) Стройобъединение АП с мая по сентябрь закупило цветы и кустарники на 5,2 млрд сумов, сувениры на 1 млрд сумов, облицовочные плиты и капитель колонны из португальского мрамора на 1,1 млрд сумов и другие товары.