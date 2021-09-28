В Фергане на базе предприятия Central Asia Motors планируется наладить производство электромобилей, следует из проекта постановления президента об инвестиционной программе Узбекистана на 2022−2024 годы. Об этом сообщил Spot.

Планируемая мощность производства — 10 тысяч автомобилей в год. Общая стоимость проекта составляет 55 млн долларов, из которых 43 млн — прямые иностранные инвестиции.

Проект будет реализован совместно с китайской компаний Hong Kong ZRSC Technology. Ожидается, что запуск производства состоится в декабре 2022 года. На заводе будет создано 100 рабочих мест.

Напомним, «Узавтосаноат» намеревается наладить выпуск электромобилей в Узбекистане к 2025 году. Сейчас компания занята разработкой концепции. Такое поручение правительство давало в прошлом году.

В январе-июле в Узбекистан было завезено 432 электромобиля — это в 2,3 раза больше, чем суммарно за предыдущие три года. Их в основном завозят из Китая.

В сентябре приобретение и временный ввоз электромобилей были освобождены от автосборов. Кроме того, импорт электромобилей также не облагается акцизами и таможенными пошлинами.