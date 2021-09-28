Граждан Узбекистана, получивших гражданство другого государства, планируется обязать подавать уведомление об этом в течение 30 календарных дней. Об этом сообщает сайт МВД со ссылкой на Фархода Ашматова, члена Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса.

В Кодекс об административной ответственности планируется ввести ответственность за неуведомление о наличии второго гражданства в установленный срок.

Кроме того, вводится административная ответственность за использование лицом, лишённым гражданства Узбекистана, паспорта или ID-карты Узбекистана.

Как отметил Фарход Ашматов, депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли поправки в законодательство сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 24 августа. Законодательная палата об обсуждении этого вопроса не сообщала.

В Узбекистане, согласно закону о гражданстве, не признаётся принадлежность граждан Узбекистана к гражданству иностранного государства. Добровольное же приобретение гражданства иностранного государства является одним из оснований для утраты гражданства Узбекистана.

Депутат сообщил, что отдельные граждане Узбекистана, проживая в странах, где двойное гражданство не запрещено, принимают их гражданство.

По его словам, на органы внутренних дел и консульские учреждения возложена задача выявления граждан Узбекистана, которые добровольно приобрели гражданство другого государства, однако нет обязательства для граждан об уведомлении государственных органов о приобретении второго гражданства.

Принятие закона позволит «предупредить проблемы, связанные с получением иностранного гражданства без выхода из гражданства Республики Узбекистан», «повысить ответственность граждан Республики Узбекистан, в частности, государственных служащих», а также «предотвратит возможные негативные последствия, возникающие в связи с двойным гражданством в Республике Узбекистан», отметил Фарход Ашматов.

На момент публикации «Газете.uz» не удалось уточнить, рассматривался ли закон в Сенате (для вступления законов в силу их должен одобрить Сенат, а затем подписать президент).