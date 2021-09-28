Учредительное собрание Ташкентского городского совета по противодействию коррупции состоялось в столичном хокимияте 27 сентября. По данным пресс-службы администрации города, на заседании, прошедшем под председательством хокима Джахонгира Артыкходжаева, был утверждён состав совета и определены его задачи.

В мероприятии приняли участие директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, председатель Творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров, заместитель министра иностранных дел Эркин Хамраев и другие.

Как сообщила пресс-служба Антикоррупционного агентства, в задачи совета входят:

принятие документов, направленных на повышение эффективности органов и организаций, осуществляющие деятельность в сфере борьбы с коррупцией в Ташкенте или участвующие в этой деятельности;

внесение в Национальный совет по противодействию коррупции предложений об усовершенствовании законодательства и правоприменительной практики;

заслушивание отчётов и докладов руководителей местных органов власти, осуществляющих деятельность в области противодействия коррупции;

«в целях укрепления иммунитета против коррупции» организация преподавания в столичных школах, колледжах и вузах дисциплин о предупреждении и борьбе с коррупцией, проведение тематических семинаров по этой теме;

реализация в Ташкенте проекта «Сфера без коррупции» в высшем образовании, строительстве, здравоохранении и государственных закупках, охват проектом других сфер.

Напомним, указом президента от 26 июня 2020 года, которым было образовано Агентство по противодействию коррупции, Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции была преобразована в Национальный совет по противодействию коррупции. Его возглавляет председатель Сената Танзила Нарбаева.

Рабочий орган совета — Агентство по противодействию коррупции. Во всех регионах будут действовать территориальные советы по противодействию коррупции.