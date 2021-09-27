Компания Samsung запустила выгодную акцию для тех, кто давно планировал обновить кухонную технику. C 15 сентября по 31 октября при покупке варочной поверхности и духового шкафа каждый покупатель получает вытяжку в подарок.

Количество подарков ограничено, а потому стоит поторопиться.

В акции участвуют духовые шкафы и варочные панели.

Духовые шкафы


Элегантные духовые шкафы Samsung не только прекрасно вписываются в интерьер современной кухни, но и становятся неотъемлемой частью приготовления вкусных блюд. Электрические печи с технологией Dual Cook дают возможность готовить два блюда одновременно при разных температурах и времени приготовления, что существенно экономит время.

А технология Dual Fan в духовых шкафах Samsung равномерно распределяет тепло, благодаря чему блюда готовятся быстро и тщательно, приобретая при этом хороший вкус.

Варочные панели: индукционные, электрические, газовые


Варочные панели бывают трех типов:

  1. Индукционные. Встраиваемая индукционная варочная панель — это про простое и интуитивно понятное управление. Панель реагирует только на металлическую посуду, тем самым ограждая вас и вашу семью от ожогов. Преимущества у такого принципа работы весомые. Одно из них — безопасность. Об индукционные плиты невозможно обжечься. А второе — удобство готовки и легкость очищения.
  2. Электрические. Стильные варочные поверхности Samsung станут хорошим дополнением вашей кухни. С ними вы практически не будете ограничены в пространстве. Электрические варочные поверхности Samsung универсальны: на них можно готовить, используя посуду любой формы и размера, а управляются они легким движением одной руки.
  3. Газовые. Газовые варочные панели существенно экономят пространство на кухне, поскольку могут быть установлены без духового шкафа. Эргономика варочных поверхностей делает процесс готовки максимально простым и приятным.


Подарок — кухонная вытяжка

Кухонные вытяжки Samsung отличаются большой мощностью всасывания, эффективно удаляя пары и запахи. Они могут работать в нескольких скоростных режимах, причем абсолютно бесшумно. А их универсальный дизайн сможет гармонично вписаться в любой кухонный интерьер.


Акция действует в магазинах MEDIAPARK, Texnomart, idea, GOODZONE, Olcha.uz, Diskont, а также на технорынках по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию по акции можно получить на сайте.

Список акционных моделей техники можно уточнить в магазинах вашего города.

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