Компания Samsung запустила выгодную акцию для тех, кто давно планировал обновить кухонную технику. C 15 сентября по 31 октября при покупке варочной поверхности и духового шкафа каждый покупатель получает вытяжку в подарок.

Количество подарков ограничено, а потому стоит поторопиться.

В акции участвуют духовые шкафы и варочные панели.

Духовые шкафы





Элегантные духовые шкафы Samsung не только прекрасно вписываются в интерьер современной кухни, но и становятся неотъемлемой частью приготовления вкусных блюд. Электрические печи с технологией Dual Cook дают возможность готовить два блюда одновременно при разных температурах и времени приготовления, что существенно экономит время.

А технология Dual Fan в духовых шкафах Samsung равномерно распределяет тепло, благодаря чему блюда готовятся быстро и тщательно, приобретая при этом хороший вкус.

Варочные панели: индукционные, электрические, газовые





Варочные панели бывают трех типов:

Индукционные. Встраиваемая индукционная варочная панель — это про простое и интуитивно понятное управление. Панель реагирует только на металлическую посуду, тем самым ограждая вас и вашу семью от ожогов. Преимущества у такого принципа работы весомые. Одно из них — безопасность. Об индукционные плиты невозможно обжечься. А второе — удобство готовки и легкость очищения. Электрические. Стильные варочные поверхности Samsung станут хорошим дополнением вашей кухни. С ними вы практически не будете ограничены в пространстве. Электрические варочные поверхности Samsung универсальны: на них можно готовить, используя посуду любой формы и размера, а управляются они легким движением одной руки. Газовые. Газовые варочные панели существенно экономят пространство на кухне, поскольку могут быть установлены без духового шкафа. Эргономика варочных поверхностей делает процесс готовки максимально простым и приятным.





Подарок — кухонная вытяжка

Кухонные вытяжки Samsung отличаются большой мощностью всасывания, эффективно удаляя пары и запахи. Они могут работать в нескольких скоростных режимах, причем абсолютно бесшумно. А их универсальный дизайн сможет гармонично вписаться в любой кухонный интерьер.





Акция действует в магазинах MEDIAPARK, Texnomart, idea, GOODZONE, Olcha.uz, Diskont, а также на технорынках по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию по акции можно получить на сайте.

Список акционных моделей техники можно уточнить в магазинах вашего города.

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