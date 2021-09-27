Национальная сборная по футболу в рамках дней ФИФА проведёт в первой половине октября два товарищеских матча, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Согласно календарю Азиатской футбольной конфедерации, сборная соберётся на учебно-тренировочные сборы в Аммане (Иордания). После подопечные Сречко Катанеца сыграют товарищеские матчи против Малайзии (9 октября) и Иордании (12 октября).

В начале сентября футболисты сборной Узбекистана проиграли команде Швеции в товарищеском матче в Стокгольме со счётом 2:1.