В понедельник на территорию Узбекистана распространилось влияние антициклона, пришедшего через территорию Казахстана с районов Поволжья, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всей территории сохранится сухая погода, лишь в горных районах Ташкентской области местами возможен небольшой дождь. По восточным и районам и крайнему северу Узбекистана ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

По сравнению с очень теплыми прошедшими выходными температура понизится на 8−10 градусов и будет в пределах +23…+28, однако это близко к нормальным значениям для последних дней сентября.

В дальнейшем до конца сентября по Узбекистану сохранится устойчивая сухая погода со слабыми и умеренными ветрами и ровным температурным фоном в пределах ночью +10…+15, днем +23…+28 градусов.

Лишь в Каракалпакстане 30 сентября произойдет новое холодное вторжение, сформировавшееся над центральными районами Европейской части России. Погода изменится, пройдут дожди, дневная температура понизится до +13…+18 градусов.

В первые дни октября холодное вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по Ферганской долине местами пройдут дожди, будет усиливаться ветер, температура понизится ночью до +7-…+12 градусов, днем — +15…+20. В высокогорьях возможен переход дождя в снег.